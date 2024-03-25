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Флагманский китайский кроссовер обзавелся топ-версией

JAC JS6 получил в России новую топ-версию с пакетом продвинутых систем

В дополнение к имеющимся Comfort (DCT) и Luxury кроссовер JAC JS6 получил топ-версию Flagship, сообщает источник со ссылкой на информацию, появившуюся на российском сайте производителя.

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По сравнению с комплектацией Luxury, которая теперь стала средней и включает светодиодную оптику, панорамную крышу, бесконтактное открывание багажника, кожаные сиденья, круговой обзор и два экрана 12,3", версия Flagship получила ряд продвинутых электронных ассистентов.

JAC JS6, комплектация Flagship:

  • адаптивный круиз-контроль
  • автоматическое торможение
  • предупреждение о выходе из полосы
  • предупреждение о фронтальном столкновении
  • мониторинг слепых зон
  • автоматическое переключение дальнего света

Цены на новую комплектацию пока не объявлены, и более того, прежние прайсы других версий также скрыты – вероятно, ценники подвергаются пересмотру. Источник предполагает, что без учета скидок за JAC JS6 в исполнении Flagship будут просить 3,3-3,4 млн рублей.

JAC JS6
JAC JS6

JS6 – это флагманский кроссовер JAC в РФ. Относится к классу среднеразмерных кроссоверов, имеет длину кузова 4605 мм и колесную базу 2720 мм – то есть это машина чуть-чуть крупнее Chery Tiggo 7 Pro. Оснащается бензиновым турбомотором 1.5 (174 л.с., 280 Нм) в паре с 6-ступенчатым роботом. Задняя подвеска многорычажная, но привод пока лишь передний.

Источник: Китайские автомобили

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
25.03.2024
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