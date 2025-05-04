Аналитики подсчитали расходы на владение популярным в России кроссовером

НАПИ: за пять лет на содержание JAC JS6 уйдет 2,3 млн рублей

За пять лет на эксплуатацию кроссовера JAC JS6 придется потратить 2,3 млн рублей, подсчитали аналитики маркетингового агентства НАПИ.

Километр на этом авто обойдется в 30,55 рубля. За год набежит 458,2 тыс. рублей, за пять лет расходы на содержание автомобиля составят 2,3 млн рублей. Стоит такая машина 2,8 млн рублей.

JAC JS6

В стоимость владения входят страховки, замена шин, бензин, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в российской столице при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.

Под капотом JAC JS6 1,5-литровый мотор мощностью 174 л.с. (280 Нм), робот. Привод передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что недорогая Skoda, которую собирали в России, появилась на рынке.

Интерьер JAC JS6

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Источник: НАПИ