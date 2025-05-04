#
Техника ПобедыДороги ПамятиШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Закрытие заводов Volkswagen открывает двери для Chery в Германии
4 мая
Закрытие заводов Volkswagen открывает двери для Chery в Германии
Chery намерена запустить сборку автомобилей в...
Rolls-Royce Cullinan
4 мая
Этот Rolls-Royce Cullinan решил прикинуться ромашкой
Покупатель Rolls-Royce Cullinan заказал...
Интерьер Hyundai Kona 2025
4 мая
Представлен новый богато оснащенный кроссовер Hyundai по цене от 1,4 млн рублей
Hyundai представила кроссовер Kona 2025 года с...

Аналитики подсчитали расходы на владение популярным в России кроссовером

НАПИ: за пять лет на содержание JAC JS6 уйдет 2,3 млн рублей

Рекомендуем
Как сэкономить на проезде по платным дорогам — все способы

За пять лет на эксплуатацию кроссовера JAC JS6 придется потратить 2,3 млн рублей, подсчитали аналитики маркетингового агентства НАПИ.

Километр на этом авто обойдется в 30,55 рубля. За год набежит 458,2 тыс. рублей, за пять лет расходы на содержание автомобиля составят 2,3 млн рублей. Стоит такая машина 2,8 млн рублей.

JAC JS6
JAC JS6

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

В стоимость владения входят страховки, замена шин, бензин, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в российской столице при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.

Под капотом JAC JS6 1,5-литровый мотор мощностью 174 л.с. (280 Нм), робот. Привод передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что недорогая Skoda, которую собирали в России, появилась на рынке.

Интерьер JAC JS6
Интерьер JAC JS6

Источник: НАПИ

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:JAC
Количество просмотров 8
04.05.2025 
Фото:JAC
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о JAC JS6

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв