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Кроссовер JAC JS6 подешевел на 500 тысяч рублей

Две версии кроссовера JAC – Comfort и Luxury стали доступнее на 500 тыс. рублей

Китайская JAC решила порадовать российских клиентов предновогодними скидками на кроссовер JAC JS6. В комплектации Comfort автомобиль доступен теперь за 2,5 млн рублей, а версия Luxury ждет своих покупателей за 2,7 млн рублей. Снижение цен на 499 000 рублей — только одно из пакета предложений.

JAC JS6
JAC JS6

Так, по программе трейд-ин можно получить еще скидку в 50 000 рублей, а при выборе кредита или лизинга удастся сэкономить 150 000 рублей. Автомобили 2022 года выпуска продадут еще и со скидкой в 100 000 рублей.

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Если воспользоваться сразу «пакетом» предложений удастся сэкономить 700 000 рублей при приобретении JAC JS6.

Производитель подчеркивает, что спецпредложение действует исключительно до Нового года и распространяется только на ограниченную партию автомобилей.

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Источник: JAC

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Бренд года «За рулем» 2023

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Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

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За РулемАлексеева Елена
Фото:За РулемJAC
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Фото:За РулемJAC
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