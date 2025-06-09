Самые дешевые новые кроссоверы на авторынке РФ — на чем экономят китайцы?
Кроссоверов‑иномарок в сегменте до 2 млн рублей уже почти не осталось. Даже базовый Jolion дороже!
Самый доступный – переднеприводный Livan X3 Pro, рекомендованная цена которого составляет 1,66 млн рублей. Плюс прямая скидка от производителя на 180 тысяч целковых, да и дилеры не отказывают в торге. В итоге X3 Pro вполне можно купить за 1,4 млн рублей – за упакованные Гранты просят столько же!
Переднеприводный JAC JS3 обойдется дороже – версия с вариатором по прайсу тянет на 1,99 млн рублей. Но сейчас (на самом деле уже давно) действует спецпредложение в 250 тысяч, с которым JS3 можно взять за 1,74 млн рублей.
Да, дороже, чем Livan. Но, во‑первых, дилеры Джака тоже двигаются в цене: сторговать тысяч 50 у них – обычное дело. Во‑вторых, JS3 покрупнее, что частично оправдывает разницу в цене.
А есть ли другие преимущества?
| Livan X3 Pro
Мировую премьеру провели в 2022 году, однако до России кроссовер добрался только через полтора года. Выпускают в Китае.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый:
1.5 (147 л. с.) – от 1 659 900 ₽
|JAC JS3
Первый показ состоялся в 2019 году, а российские продажи стартовали полтора года назад. Производство – КНР.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый:
1,6 л (109 л. с.) – от 1 889 000 ₽
Агрегаты JAC JS3 и Livan X3 Pro
Современные «китайцы» приучили к бойким турбомоторам. Однако у нашей парочки движки старорежимные – атмосферные, с распределенным впрыском. Для России это скорее благо, равно как и цепной привод ГРМ.
Моторчик 1.5 Ливэна выдает всего 103 силы, но в городе дефицита «лошадок» не замечаешь – до 50–60 км/ч машина разгоняется бодро. В дальнейшем пыл спадает, и до «сотни» стрелка спидометра добегает за 15 с. Управлять разгоном удобно: линейная и понятная взаимосвязь между педалью, мотором и вариатором (WLY CVT18).
Двигатель 1.6 Джака чуть мощнее – 109 л. с., однако в обычных условиях это преимущества не дает. До 100 км/ч он разгоняется за те же 15 с, только набор скорости не такой равномерный – заметны толчки. У вариатора Punch VT3+ вместо гидротрансформатора установлен пакет фрикционов. Эта коробка очень чувствительна к пробуксовкам – те, кто забывает об этом, могут встать на ремонт уже на 30 тысячах км.
Обе машины продемонстрировали одинаковый расход 92‑го бензина: 8 л/100 км, но заезжать на заправку придется часто – баки вмещают всего 45 л.
Hit the Road, JAC!
Больше всего JS3 огорчает настройками шасси. Подвеска совсем не старается обеспечить приемлемую плавность хода – трясет даже на мелочевке, не говоря уж о более крупном калибре. Проморгал «лежачего полицейского»? Держи пробой!
Управляемость тоже не порадовала. Машина плужит наружу поворота, у руля совсем нет «ноля», при плавном вращении усилие на нем почти не нарастает, а со 100 км/ч приходится всё время подруливать – JS3 приплясывает по траектории. В дальней дороге утомляет.
У X3 Pro плавность хода если и лучше, то на гомеопатическую величину. Плохих дорог подвеска не любит. Ну, хоть гремит меньше.
А вот управляемость – на голову выше. На извилистой дорожке Livan дает фору оппоненту: hit the road, JAC!
X3 Pro охотнее заныривает в повороты, активнее реагирует на сброс или подачу газа, меньше кренится. И руль более информативный, с четким «нолем». Этому шасси не помешал бы более мощный мотор.
В чем Livan уступает, так это в акустическом комфорте. Громко рычит мотор, уже при 60 км/ч изрядно донимает гул от дороги, а при 90 км/ч на первый план выходят аэродинамические завывания. При этом JS3 тоже отнюдь не тихоня, но нагружает уши всё же поменьше.
Отыгрыш
При сравнении интерьеров JAC реабилитировался. Его салон просторнее, взрослее. Панель приборов и блок управления климат-контролем будто взяты у Астры прежнего поколения. Медиасистема с 10‑дюймовым экраном порадовала наличием Android Auto и Apple CarPlay.
Livan X3 Pro
JAC вызывает симпатию отсутствием экономии на спичках: есть очечник, подсветка в бардачке и на макияжных зеркальцах, регулируемый центральный подлокотник. Но и покритиковать есть за что. Сиденье не самое удобное, у руля нет продольной регулировки, а климат-контроль начинает греть только если его выкрутить на максимум. И предлагать в России машину без обогрева передних сидений – не комильфо.
JAC JS3
В домике
Сел в Х3 Pro, и сразу вспомнилось: «Кто в теремочке живет?» Места впритык не только сзади, но и спереди. Визуально салон Ливэна не уступает сопернику: тоже олдскульные аналоговые шкалы (схожи уже с фольксвагеновскими), нормальные физические кнопки на консоли, приятные глазу оранжевые декоративные накладки. Настроения добавляет Т‑образный набалдашник рычага трансмиссии и рукоятка-распорка между тоннелем и консолью.
Livan X3 Pro
Сиденья спрофилированы удачнее (хотя длины подушке не хватает и здесь), посадка ниже – коленом рулевую колонку не цепляешь. Руль по вылету тоже не регулируется.
Из оснащения недосчитался климат-контроля, подсветки в козырьках и бардачке, функции складывания боковых зеркал, на очечнике тоже сэкономили. Медиасистема не поддерживает Android Auto и Apple CarPlay.
JAC JS3
Но кое в чем Х3 Pro покруче будет: есть встроенный видеорегистратор, люк, бесключевой доступ (датчик только в водительской двери) и запуск двигателя кнопкой. Нашелся и обогрев сидений, хотя и только передних.
Подводим итоги
Больше баллов набрал JAC JS3 – у него просторнее салон и багажник, получше обстоят дела с шумоизоляцией, шире дилерская сеть. Однако и цена выше.
Livan X3 Pro порадовал управляемостью и четкой взаимосвязью мотор-коробка, да и ценником.
Так есть ли жизнь до 2 млн рублей? Какая-никакая, но есть! И это не только Лады.
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Livan X3 Pro
|Неплохая управляемость, взаимосвязь мотор/коробка, цена
|Пробелы в оснащении, тесно на водительском месте, шумоизоляция, тусклые фары
JAC JS3
|Относительно просторные салон и багажник, хорошее соотношение цена/габариты
|Нет зимнего пакета, неудобная посадка, тряская подвеска, тусклые фары
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