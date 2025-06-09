Самые дешевые новые кроссоверы на авторынке РФ — на чем экономят китайцы?

Опубликован тест-сравнение кроссоверов JAC JS3 и Livan X3 Pro по цене от 1,4 млн рублей

Кроссоверов‑иномарок в сегменте до 2 млн рублей уже почти не осталось. Даже базовый Jolion дороже!

Самый доступный – переднеприводный Livan X3 Pro, рекомендованная цена которого составляет 1,66 млн рублей. Плюс прямая скидка от производителя на 180 тысяч целковых, да и дилеры не отказывают в торге. В итоге X3 Pro вполне можно купить за 1,4 млн рублей – за упакованные Гранты просят столько же!

Переднеприводный JAC JS3 обойдется дороже – версия с вариатором по прайсу тянет на 1,99 млн рублей. Но сейчас (на самом деле уже давно) действует спецпредложение в 250 тысяч, с которым JS3 можно взять за 1,74 млн рублей.

Да, дороже, чем Livan. Но, во‑первых, дилеры Джака тоже двигаются в цене: сторговать тысяч 50 у них – обычное дело. Во‑вторых, JS3 покрупнее, что частично оправдывает разницу в цене.

А есть ли другие преимущества?

JAC JS3 и Livan X3 Pro

Livan X3 Pro

Мировую премьеру провели в 2022 году, однако до России кроссовер добрался только через полтора года. Выпускают в Китае.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый:

1.5 (147 л. с.) – от 1 659 900 ₽ JAC JS3

Первый показ состоялся в 2019 году, а российские продажи стартовали полтора года назад. Производство – КНР.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый:

1,6 л (109 л. с.) – от 1 889 000 ₽

Агрегаты JAC JS3 и Livan X3 Pro

Современные «китайцы» приучили к бойким турбомоторам. Однако у нашей парочки движки старорежимные – атмосферные, с распределенным впрыском. Для России это скорее благо, равно как и цепной привод ГРМ.

Моторчик 1.5 Ливэна выдает всего 103 силы, но в городе дефицита «лошадок» не замечаешь – до 50–60 км/ч машина разгоняется бодро. В дальнейшем пыл спадает, и до «сотни» стрелка спидометра добегает за 15 с. Управлять разгоном удобно: линейная и понятная взаимосвязь между педалью, мотором и вариатором (WLY CVT18).

Livan X3 Pro. Атмосферный алюминиевый мотор JLY‑4G15 снабжен распределенным впрыском и цепным приводом ГРМ. Зазоры клапанов необходимо время от времени регулировать – гидрокомпенсаторов не предусмотрено.

Двигатель 1.6 Джака чуть мощнее – 109 л. с., однако в обычных условиях это преимущества не дает. До 100 км/ч он разгоняется за те же 15 с, только набор скорости не такой равномерный – заметны толчки. У вариатора Punch VT3+ вместо гидротрансформатора установлен пакет фрикционов. Эта коробка очень чувствительна к пробуксовкам – те, кто забывает об этом, могут встать на ремонт уже на 30 тысячах км.

JAC JS3. Атмосферный алюминиевый мотор HFC4GB33D – с распределенным впрыском и цепным приводом ГРМ. Гидрокомпенсаторов нет.

Обе машины продемонстрировали одинаковый расход 92‑го бензина: 8 л/100 км, но заезжать на заправку придется часто – баки вмещают всего 45 л.

Hit the Road, JAC!

Больше всего JS3 огорчает настройками шасси. Подвеска совсем не старается обеспечить приемлемую плавность хода – трясет даже на мелочевке, не говоря уж о более крупном калибре. Проморгал «лежачего полицейского»? Держи пробой!

Управляемость тоже не порадовала. Машина плужит наружу поворота, у руля совсем нет «ноля», при плавном вращении усилие на нем почти не нарастает, а со 100 км/ч приходится всё время подруливать – JS3 приплясывает по траектории. В дальней дороге утомляет.

X3 Pro задорней, чем JS3. При желании на нем можно даже поактивничать. Установленная дилером металлическая защита сократила клиренс до совсем уж легковых 145 мм. Антикор нанесен небрежно. Оцинковки кузова нет – как, впрочем, и у JS3.

У X3 Pro плавность хода если и лучше, то на гомеопатическую величину. Плохих дорог подвеска не любит. Ну, хоть гремит меньше.

А вот управляемость – на голову выше. На извилистой дорожке Livan дает фору оппоненту: hit the road, JAC!

X3 Pro охотнее заныривает в повороты, активнее реагирует на сброс или подачу газа, меньше кренится. И руль более информативный, с четким «нолем». Этому шасси не помешал бы более мощный мотор.

Шасси – самое слабое звено JS3. Требует перенастройки! Пластиковый пыльник короткий – до картера не доходит. Слой пластизоля на днище толще, проплешин меньше. Вдоль бортов установлены изолирующие щитки, а над трубой – теплозащитный экран. В целом днище смотрится более аккуратным.

В чем Livan уступает, так это в акустическом комфорте. Громко рычит мотор, уже при 60 км/ч изрядно донимает гул от дороги, а при 90 км/ч на первый план выходят аэродинамические завывания. При этом JS3 тоже отнюдь не тихоня, но нагружает уши всё же поменьше.

Отыгрыш

При сравнении интерьеров JAC реабилитировался. Его салон просторнее, взрослее. Панель приборов и блок управления климат-контролем будто взяты у Астры прежнего поколения. Медиасистема с 10‑дюймовым экраном порадовала наличием Android Auto и Apple CarPlay.

Livan X3 Pro

Ничего не напоминает? Стрелочные приборы сделаны в фольксвагеновском стиле. Простенько, но со вкусом. Экран X3 Pro меньше, чем у соперника (восемь дюймов). Медиасистема лишена поддержки протоколов Android Auto и Apple CarPlay.

Интерьер Ливэна украшен контрастными вставками. Но тесно – 190‑сантиметровому коллеге продольной регулировки не хватало.

Кнопка запуска двигателя входит в базовую комплектацию. Взаимосвязь вариатора с мотором налажена ­грамотно.

JAC вызывает симпатию отсутствием экономии на спичках: есть очечник, подсветка в бардачке и на макияжных зеркальцах, регулируемый центральный подлокотник. Но и покритиковать есть за что. Сиденье не самое удобное, у руля нет продольной регулировки, а климат-контроль начинает греть только если его выкрутить на максимум. И предлагать в России машину без обогрева передних сидений – не комильфо.

JAC JS3

Аналоговые приборы явно выполнены «по мотивам» Опелей. Такие же кнопки на руле можно увидеть в Москвичах.

Салон просторнее, чем у X3 Pro. Передняя панель обшита кожзамом.

Картинка с задней камеры Джака белесая, но хорошо, что камера вообще есть. У JS3 есть поддержка связи со смартфоном – серьезное преимущество перед X3 Pro.

Блок управления климат-контролем тоже напоминает опелевский. Еще бы работал так же эффективно… Вариатор Джака плавностью работы не отличается – подергивает, как робот.

В домике

Сел в Х3 Pro, и сразу вспомнилось: «Кто в теремочке живет?» Места впритык не только сзади, но и спереди. Визуально салон Ливэна не уступает сопернику: тоже олдскульные аналоговые шкалы (схожи уже с фольксвагеновскими), нормальные физические кнопки на консоли, приятные глазу оранжевые декоративные накладки. Настроения добавляет Т‑образный набалдашник рычага трансмиссии и рукоятка-распорка между ­тоннелем и консолью.

Livan X3 Pro

Профиль сиденья удачнее, чем в JS3, а посадка заметно ниже.

Сзади в Ливэне теснее, чем в JS3. Меньше места для коленей, голова ближе к потолку. Быт более аскетичен: нет центрального подлокотника и потолочной подсветки, стекла опускаются не до конца. Есть USB, но и только.

Сиденья спрофилированы удачнее (хотя длины подушке не хватает и здесь), посадка ниже – коленом рулевую колонку не цепляешь. Руль по вылету тоже не регулируется.

Из оснащения недосчитался климат-контроля, подсветки в козырьках и бардачке, функции складывания боковых зеркал, на очечнике тоже сэкономили. Медиасистема не поддерживает Android Auto и Apple CarPlay.

JAC JS3

Сиденье куцее, с короткой подушкой и плоской спинкой.

Второй ряд Джака вполне просторен. Профиль сиденья неплох, но уж больно жесткая тут набивка. Верхних дефлекторов тоже нет – лишь USB-разъем.

Но кое в чем Х3 Pro покруче будет: есть встроенный видеорегистратор, люк, бесключевой доступ (датчик только в водительской двери) и запуск двигателя кнопкой. Нашелся и обогрев сидений, хотя и только передних.

Подводим итоги

Больше баллов набрал JAC JS3 – у него просторнее салон и багажник, получше обстоят дела с шумоизоляцией, шире дилерская сеть. Однако и цена выше.

Багажник по нашим замерам вмещает 216 л. Погрузочная высота – чуть не по пояс! По бокам предусмотрены небольшие выемки под литровую бутылку. Под шторку мы загрузили 264 л – больше, чем в X3. Пятая дверь поднимается выше, а погрузочная ­высота – ниже.

Под полом – докатка. Здесь тоже докатка.

Livan X3 Pro порадовал управля­емостью и четкой взаимосвязью мотор-коробка, да и ценником.

Так есть ли жизнь до 2 млн рублей? Какая-никакая, но есть! И это не только Лады.

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JAC JS3 и Livan X3 Pro

Livan X3 Pro Неплохая управляемость, взаимосвязь мотор/коробка, цена Пробелы в оснащении, тесно на водительском месте, шумоизоляция, тусклые фары JAC JS3 Относительно просторные салон и багажник, хорошее соотношение цена/габариты Нет зимнего пакета, неудобная посадка, тряская подвеска, тусклые фары