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JAC JS3 и Livan X3 Pro — тест в цифрах

Эксперты «За рулем» подготовили справочник самых доступных кроссоверов на рынке РФ

Как едут JAC JS3 и Livan X3 Pro и чем эти автомобили отличаются по потребительским свойствам, подробно рассказано тут.

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JAC JS3 и Livan X3 Pro
JAC JS3 и Livan X3 Pro

Данные производителей

JAC JS3

Livan X3 Pro

Снаряженная / полная масса

1275 / 1650 кг

1290 / 1590 кг

Время разгона 0–100 км/ч

15,0 с

15,0 с

Максимальная скорость

180 км/ч

160 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-95 / 45 л

АИ-92...95 / 45 л

Средний расход топлива

7,5 л / 100 км

7,4 л/100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация/число клапанов

Р4/16

Р4/16

Рабочий объем

1590 см³

1498 см³

Мощность

80 кВт /109 л. с. при 6000 об/мин

76 кВт/103 л. с. при 5600 об/мин

Крутящий момент

150 Н·м при 4500 об/мин

142 Н·м при 4700 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

передний

передний

Коробка передач

CVT

CVT

Передаточные числа: I/II/III/IV/V/VI/VII/з.х.

2,42 – 0,44/2,68

2,53 – 0,40/1,81

Главная
передача

5,76

6,07

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / упругая
поперечная балка

McPherson / упруга
поперечная балка

Рулевое управление

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

Тормоза: спереди / сзади

дисковые вентилируемые / дисковые

дисковые вентилируемые / дисковые

Шины

205/55 R16

205/60 R16

Сервис в цифрах

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

JAC JS3

10 000 км* или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км пробега

97

Livan X3 Pro

10 000 км или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км пробега

65

* При 3 000 км проводится ТО-0.

Геометрическая проходимость

JAC JS3

Livan X3 Pro

Просвет, мм

a

165

145

b

205

210

c

220

215

Угол

α

17,5°

21,5°

β

27,5°

36,0°

γ

18,0°

19,0°

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

JAC JS3

Livan X3 Pro

Капот

150–170

115–125

Крыло переднее

130–170

106–135

Крыло заднее

150–190

105–135

Дверь передняя

165–175

100–125

Дверь задняя

165–195

100–130

Дверь багажника

150–190

105–125

Экспертная оценка автомобилей

Модель

JAC JS3

Livan X3 Pro

Рабочее место водителя

Сиденье

7

8

Органы управления

8

8

Обзор

8

8

Салон

Передняя часть

9

8

Задняя часть

9

8

Багажник

9

8

Ходовые качества

Динамика

7

8

Тормоза

9

8

Управляемость

7

9

Комфорт

Шум

8

7

Плавность хода

7

7

Климат

8

8

Приспособленность к России

Геометрическая проходимость

8

8

Сервис

8

7

Эксплуатация

8

8

Общая оценка

8,00

7,87

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.

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Тимкин Юрий
Фото:Евгений Михалкевич
Количество просмотров 1656
09.06.2025 
Фото:Евгений Михалкевич
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