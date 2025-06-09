JAC JS3 и Livan X3 Pro — тест в цифрах
Как едут JAC JS3 и Livan X3 Pro и чем эти автомобили отличаются по потребительским свойствам, подробно рассказано тут.
Данные производителей
|
|
JAC JS3
|
Livan X3 Pro
|
Снаряженная / полная масса
|
1275 / 1650 кг
|
1290 / 1590 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
15,0 с
|
15,0 с
|
Максимальная скорость
|
180 км/ч
|
160 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-95 / 45 л
|
АИ-92...95 / 45 л
|
Средний расход топлива
|
7,5 л / 100 км
|
7,4 л/100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация/число клапанов
|
Р4/16
|
Р4/16
|
Рабочий объем
|
1590 см³
|
1498 см³
|
Мощность
|
80 кВт /109 л. с. при 6000 об/мин
|
76 кВт/103 л. с. при 5600 об/мин
|
Крутящий момент
|
150 Н·м при 4500 об/мин
|
142 Н·м при 4700 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
передний
|
передний
|
Коробка передач
|
CVT
|
CVT
|
Передаточные числа: I/II/III/IV/V/VI/VII/з.х.
|
2,42 – 0,44/2,68
|
2,53 – 0,40/1,81
|
Главная
|
5,76
|
6,07
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / упругая
|
McPherson / упруга
|
Рулевое управление
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ЭУР
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
Шины
|
205/55 R16
|
205/60 R16
Сервис в цифрах
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры
|
JAC JS3
|
10 000 км* или 12 месяцев
|
5 лет или 150 000 км пробега
|
97
|
Livan X3 Pro
|
10 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 150 000 км пробега
|
65
* При 3 000 км проводится ТО-0.
Геометрическая проходимость
|
|
JAC JS3
|
Livan X3 Pro
|
Просвет, мм
|
a
|
165
|
145
|
b
|
205
|
210
|
c
|
220
|
215
|
Угол
|
α
|
17,5°
|
21,5°
|
β
|
27,5°
|
36,0°
|
γ
|
18,0°
|
19,0°
Толщина лакокрасочного покрытия, мкм
|
|
JAC JS3
|
Livan X3 Pro
|
Капот
|
150–170
|
115–125
|
Крыло переднее
|
130–170
|
106–135
|
Крыло заднее
|
150–190
|
105–135
|
Дверь передняя
|
165–175
|
100–125
|
Дверь задняя
|
165–195
|
100–130
|
Дверь багажника
|
150–190
|
105–125
Экспертная оценка автомобилей
|
Модель
|
JAC JS3
|
Livan X3 Pro
|
Рабочее место водителя
|
Сиденье
|
7
|
8
|
Органы управления
|
8
|
8
|
Обзор
|
8
|
8
|
Салон
|
Передняя часть
|
9
|
8
|
Задняя часть
|
9
|
8
|
Багажник
|
9
|
8
|
Ходовые качества
|
Динамика
|
7
|
8
|
Тормоза
|
9
|
8
|
Управляемость
|
7
|
9
|
Комфорт
|
|
Шум
|
8
|
7
|
Плавность хода
|
7
|
7
|
Климат
|
8
|
8
|
Приспособленность к России
|
Геометрическая проходимость
|
8
|
8
|
Сервис
|
8
|
7
|
Эксплуатация
|
8
|
8
|
Общая оценка
|
8,00
|
7,87
Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.