Аналитики подсчитали расходы на владение доступным кроссовером JAC

НАПИ: за пять лет на содержание JAC JS3 придется потратить 1,9 млн рублей

За пять лет на обслуживание самого дешевого в модельной линейке JAC для России кроссовера JS3 придется потратить 1,9 млн рублей, выяснили аналитики маркетингового агентства НАПИ.

Стоимость километра составляет 25,61 рубля. За год набегает 384,1 тыс., расходы за пять лет составят 1,9 млн рублей. Стоит такой автомобиль 1,98 млн рублей.

JAC JS3

В стоимость владения входят страховки, замена шин, бензин, ремонт и налоги. При расчетах учитывалось владение JAC JS3 в Москве при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.

Кроссовер оснащен 4-цилиндровым мотором объемом 1,6 литра мощностью 109 л.с. (150 Нм), привод передний. В начальной комплектации мотор работает в паре с 6-ступенчатой МКП, в более дорогой версии – с вариатором.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский автобренд набирает популярность, продажи выросли в 9 раз.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: НАПИ