Автомобили популярного в России бренда подешевели на сотни тысяч рублей

В марте 2025 года JAC объявил скидки от 50 до 400 тыс. рублей на свою продукцию

Китайский автопроизводитель JAC стал настоящим открытием для российских автомобилистов, и недавние новости о значительных скидках только подогревают интерес к этому бренду.

В рамках «Специального предложения» JAC снизил цены на весь модельный ряд, что делает автомобили более доступными для широкой аудитории. Скидки варьируются от 50 до 400 тысяч рублей, что составляет от 1,4% до 14% от рекомендованной розничной цены.

JAC T9

Скидки предоставляются в рамках акции, которая не суммируется с другими программами, такими как программа «Кредит».

Наименьшая скидка в рамках «Специального предложения» составляет 50 тысяч рублей и касается пикапа JAC T9, который представлен в России в одной комплектации — Explore. Несмотря на то, что его цена увеличилась на 50 тысяч рублей, благодаря новой скидке фактически он стал доступнее на ту же сумму.

Однако на другие модели скидки оказались более значительными. Например, при покупке лифтбека J7 в любой из комплектаций 2023 и 2024 годов выпуска можно сэкономить 200 тысяч рублей. Компактный кроссовер JS3 предлагает скидку в 250 тысяч рублей, а более крупный кроссовер JS6 — 300 тысяч рублей.

Интерьер JAC T9

Самыми выгодными предложениями являются скидки на пикапы T8 и T8 Pro, которые составляют 350 и 450 тысяч рублей соответственно. Это делает их конкурентоспособными по сравнению с аналогичными моделями на российском рынке, такими как Sollers ST6, который был запущен в продажу в конце февраля и создан на базе T8.

С учетом новых скидок, цены на модели JAC выглядят следующим образом:

JAC JS3 (2023 г. в.) — от 1 549 000 до 1 649 000 рублей;

JAC JS3 (2024 г. в.) — от 1 639 000 до 1 739 000 рублей;

JAC JS6 (2023 г. в.) — от 2 099 000 до 2 499 000 рублей;

JAC JS6 (2024 г. в.) — от 2 509 000 до 2 609 000 рублей;

JAC J7 (2023 г. в.) — от 1 849 000 до 1 999 000 рублей;

JAC J7 (2024 г. в.) — от 1 950 000 до 2 100 000 рублей;

JAC T8 (2023 г. в.) — от 2 449 000 до 2 649 000 рублей;

JAC T8 (2024 г. в.) — от 2 659 000 до 2 859 000 рублей;

JAC T8 Pro (2023 г . в .) — 2 699 000 рублей ;

г в рублей JAC T8 Pro (2024 г . в .) — 2 929 000 рублей ;

г в рублей JAC T9 (2024 г. в.) — 3 499 000 рублей;

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Источник: Автоновости дня