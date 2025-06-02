Единственный в классе – с АКП: «Соллерс» начал выпуск машин нового поколения

Автозавод «Соллерс» в Татарстане запустил производство фургонов Sollers SF5

На автомобильном заводе «Соллерс» в Елабуге стартовало серийное производство фургонов Sollers SF5. Это своего рода старший брат недавно запущенного SF1. Он станет единственным в России новым фургоном с автоматической трансмиссией. Под капотом – локализованный дизель 2.7 на 150 л.с. в паре с 6-ступенчатым гидроавтоматом. Уже на старте заявлена высокая локализация: российскими являются комплекс электронных ассистентов, блок телематических систем, АКБ, радиаторы, сидения и остекление. Панели кузова – из российской оцинкованной стали. К концу года локализацию хотя довести до 70%.

Линейка Sollers SF5 включит в себя цельнометаллические фургоны, грузопассажирские версии, пассажирские автобусы (как и у SF1) и шасси для спецтехники. В базовом оснащении – светодиодные ДХО, подогреваемые зеркала с электроприводом, электростеклоподъемники, мультируль, кондиционер, бортовой компьютер, круиз-контроль, аудиосистема с MP3, USB-зарядки, подстаканники. Также в комплектации заявлены АBS, ESC, ассистент трогания на подъеме, две подушками безопасности и система контроля давления в шинах. Гарантия – 2 года без ограничения пробега.

В некоторых СМИ модель именуют новым поколением Sollers Atlant. Официальный пресс-релиз такую формулировку не использует, но Денис Мантуров, присутствовавший на запуске, именует ранее запущенные «Соллерсом» фургоны и микроавтобусы «предыдущим поколением» Sollers Atlant. Указывает ли этот факт на скорую замену на конвейере нынешних Атлантов новым продуктом в лице Sollers SF5 (который тоже получен из JAC Sunray, только более свежего поколения) – пока неясно. Новые автомобили появятся у официальных дилеров в третьем квартале 2025 года.