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В РФ наладили выпуск рам для грузовиков: в планах – делать ежегодно более 11 тысяч

Компания «Соллерс» локализовала в Ульяновске рамы для грузовиков Sollers Argo

Компания «Соллерс» локализовала производство рам для всех моделей грузовиков Sollers Argo на производственных площадях ООО «УАЗ-Штамповочное производство в Ульяновске. Об этом сообщили в пресс-службе российской компании.

Sollers Argo
Sollers Argo
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Благодаря запуску новой линии на производстве локализуют важнейший узел автомобилей Sollers Argo, а также сократят сроки поставок компонентов на конвейер, в итоге – объемы производства увеличатся, подчеркнули в пресс-службе.

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Согласно планам, ожидается выпуск до 11,5 тыс. рам ежегодно, в состав линии входят шесть кондукторов – четыре сварочных, рихтовочный и контрольный. Сварка элементов рамы осуществляется в полуавтоматическом режиме, а электронные датчики на контрольном кондукторе проверяют геометрию и выявляют отклонения.

Примечательно, что на новом участке будут выпускать рамы для всех модификаций Sollers Argo с дизельным и бензиновым двигателем. На первоначальном этапе линия будет функционировать в тестовом режиме, а серийный выпуск рам для Sollers Argo стартует в начале текущего ноября.

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Напомним, Sollers Argo оснащается дизельным или бензиновым двигателем, богатая базовая комплектация включает подушки безопасности водителя и переднего пассажира, кондиционер, круиз-контроль, регулировку рулевой колонки, аудиосистему, электростеклоподъемники и крупные боковые зеркала с электроприводом и обогревом. Sollers Argo предлагается со стандартной и удлиненной колесной базой, а имеющийся ряд надстроек включает бортовые, промтоварные и изотермические кузова объемом до 14 кубометров.

Источник: Автоновости дня

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Светлана Тарасенко
Фото:Sollers
Количество просмотров 6
02.10.2024
Фото:Sollers
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