#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
19 сентября
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
РОАД: автомобили в РФ подорожают на 20% из-за...
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...

130 сил, 10 «кубов», своя коробка – популярный грузовичок обновили

«За рулем» протестировал обновленный Соллерс Арго

Соллерс Арго дебютировал год назад и сначала выпускался в Елабуге. Но теперь его производство перенесено в Ульяновск. При этом в автомобиле появились доработки и была увеличена степень локализации, в том числе и коробки передач, которую делают на заводе в Заволжске.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Грузовичок стал лучше и дешевле. Но он все еще не так популярен, как цельнометаллический Атлант. Объясняем, почему.

Кабина и кузов Соллерс Арго

В кабине есть лишь необходимый рабочий минимум систем для водителя. Набор регулировок у сиденья базовый, но нормально усесться все равно можно. У руля есть регулировка по углу наклона. Для сравнения, у Атланта от того же Соллерса руль вообще никак не перемещается.

Лучше, по сравнению с Атлантом, оказалась организация кабины. Есть отделения для хранения, подстаканники. Ничего этого в цельнометаллическом фургоне тоже нет.

Кабина довольно удобная, если не считать затрудненного входа и выхода – обычная проблема при такой компоновке. Руль регулируется по углу наклона.
Кабина довольно удобная, если не считать затрудненного входа и выхода – обычная проблема при такой компоновке. Руль регулируется по углу наклона.

200-сильный мотор Volvo и бизнес-салон — новый «китаец» на замену Camry и Passat

Пространства в кабине Арго немного. Формально диван вмещает троих, но третьему места просто не найдется. Поэтому средняя секция, в тыльной стороне спинки которой есть удобный стол, всегда откинута. К слову, посадка и высадка из кабины имеет свои особенности – надо привыкать.

У Арго три типа кузова: обычный бортовой, изотермический и промтоварный. Последний изготавливается из плакированного металла или из сэндвич-панелей. Грузовой отсек вмещает почти десять кубометров груза и позволяет перевозить трехметровые длинномеры.

Загружать автомобиль удобно: погрузочная высота составляет менее 80 см, есть откидная лестница, а внутри установлен довольно яркий плафон освещения. Такое внимание к мелочам приятно.

Промтоварный фургон вмещает почти десять кубометров груза. Высота пола при этом чуть меньше 80 см.
Промтоварный фургон вмещает почти десять кубометров груза. Высота пола при этом чуть меньше 80 см.

Мотор и коробка Соллерс Арго

Двигатель только один – это двухлитровый турбодизель. И мотор этот очень бодрый. Вроде бы, всего 130 сил, но их более чем достаточно. Арго резво ускоряется, даже когда едет более 100 км/ч. Поэтому аэродинамический колпак на крыше быстрого Арго очень кстати – на скорости автомобиль не упирается в воздух, безбожно тратя дизельное топливо.

Расход топлива колеблется в пределах от 9 до 10 литров на 100 км. Неплохо для грузовика, пусть и маленького.

На шоссе Арго едет очень приятно и понятно. Расход топлива тоже радует.
На шоссе Арго едет очень приятно и понятно. Расход топлива тоже радует.

Арго не только экономичный, но и маневренный. При пятиметровой длине колесная база у него составляет чуть более 2,5 метров. Поэтому разворачивается грузовик буквально на месте.

245 л.с., автомат Aisin, всеядная подвеска — кроссовер на замену BMW X3

Можно было ожидать, что короткая база негативно скажется на поведении автомобиля на шоссе. Но нет – подруливать для того, чтобы остаться на своей полосе, не нужно.

Локализация коробки передач на заводе ЗМЗ никак не сказалась на четкости ее переключений. Вопросов к избирательному механизму, как и к подбору чисел, в ходе теста не возникло.

Выводы

Крутой полный привод, клиренс 23 см, 218 сил – это второе поколение флагмана Хавейла!

Наращивание локализации и перенос производства в Ульяновск не сказалось на качестве Соллерс Арго – грузовик остается отличным выбором для бизнеса.

Несмотря на это, Арго продается в семь раз хуже, чем Атлант. Но вины автомобиля в этом нет. Просто сам рынок таких грузовичков уже не такой большой, как прежде, – времена Портеров прошли.

«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Подпишитесь на «За рулем» в

Виноградов Александр
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 24899
03.09.2024
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
-1

Отзывы о Sollers Argo

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв