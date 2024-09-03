130 сил, 10 «кубов», своя коробка – популярный грузовичок обновили
Соллерс Арго дебютировал год назад и сначала выпускался в Елабуге. Но теперь его производство перенесено в Ульяновск. При этом в автомобиле появились доработки и была увеличена степень локализации, в том числе и коробки передач, которую делают на заводе в Заволжске.
Грузовичок стал лучше и дешевле. Но он все еще не так популярен, как цельнометаллический Атлант. Объясняем, почему.
Кабина и кузов Соллерс Арго
В кабине есть лишь необходимый рабочий минимум систем для водителя. Набор регулировок у сиденья базовый, но нормально усесться все равно можно. У руля есть регулировка по углу наклона. Для сравнения, у Атланта от того же Соллерса руль вообще никак не перемещается.
Лучше, по сравнению с Атлантом, оказалась организация кабины. Есть отделения для хранения, подстаканники. Ничего этого в цельнометаллическом фургоне тоже нет.
Пространства в кабине Арго немного. Формально диван вмещает троих, но третьему места просто не найдется. Поэтому средняя секция, в тыльной стороне спинки которой есть удобный стол, всегда откинута. К слову, посадка и высадка из кабины имеет свои особенности – надо привыкать.
У Арго три типа кузова: обычный бортовой, изотермический и промтоварный. Последний изготавливается из плакированного металла или из сэндвич-панелей. Грузовой отсек вмещает почти десять кубометров груза и позволяет перевозить трехметровые длинномеры.
Загружать автомобиль удобно: погрузочная высота составляет менее 80 см, есть откидная лестница, а внутри установлен довольно яркий плафон освещения. Такое внимание к мелочам приятно.
Мотор и коробка Соллерс Арго
Двигатель только один – это двухлитровый турбодизель. И мотор этот очень бодрый. Вроде бы, всего 130 сил, но их более чем достаточно. Арго резво ускоряется, даже когда едет более 100 км/ч. Поэтому аэродинамический колпак на крыше быстрого Арго очень кстати – на скорости автомобиль не упирается в воздух, безбожно тратя дизельное топливо.
Расход топлива колеблется в пределах от 9 до 10 литров на 100 км. Неплохо для грузовика, пусть и маленького.
Арго не только экономичный, но и маневренный. При пятиметровой длине колесная база у него составляет чуть более 2,5 метров. Поэтому разворачивается грузовик буквально на месте.
Можно было ожидать, что короткая база негативно скажется на поведении автомобиля на шоссе. Но нет – подруливать для того, чтобы остаться на своей полосе, не нужно.
Локализация коробки передач на заводе ЗМЗ никак не сказалась на четкости ее переключений. Вопросов к избирательному механизму, как и к подбору чисел, в ходе теста не возникло.
Выводы
Наращивание локализации и перенос производства в Ульяновск не сказалось на качестве Соллерс Арго – грузовик остается отличным выбором для бизнеса.
Несмотря на это, Арго продается в семь раз хуже, чем Атлант. Но вины автомобиля в этом нет. Просто сам рынок таких грузовичков уже не такой большой, как прежде, – времена Портеров прошли.
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