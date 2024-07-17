4,9 «куба» и 850 кг груза — новую версию Ларгуса готовят к продажам
Сразу после возобновления сборки Ларгусов спецмашины на них снова строит нижегородский «Промтех». Чем они отличаются от прежних версий? Разобрались.
Увеличить в объеме и без того немаленький Ларгус в Нижнем Новгороде придумали почти десять лет назад. Назвали автомобиль говорящим именем Куб. Раньше коммерческие машины строили на базе дорестайлинговых версий. Предприятие успело поработать и с обновленными Ларгусами до завершения их выпуска весной 2022 года. Модель нужная, поэтому тянуть с возрождением не стали. Более того, чтобы автомобили появились как можно быстрее, для презентационных автомобилей взяли доноров еще из предсерийной партии Ларгусов.
Импортозамещенная Лада Ларгус Куб 2
Как и в случае с Вестой, кое-какие запасы комплектующих на АВТОВАЗе остались с прежних времен. Поэтому на первых партиях Ларгусов доминируют пока реношные компоненты. Постепенно их станут замещать китайскими и российскими.
Как все это станет работать вместе – пока непонятно. Вероятно, все будет как на пресловутой Весте, пока изобилующей и «железными», и «электронными» проблемами. Поэтому совет такой: если очень-очень нужен новый Ларгус, покупайте скорее.
Размеры Лады Ларгус Куб 2
Для Куба второго поколения заявлен максимальный объем фургона 4,9 кубометра. У первой генерации было 4,2 м3. Нельзя сказать, что разница видна на глаз. Это касается и внутреннего объема, и внешних форм. Есть ощущение, что задние и боковые двери лучше прилегают и меньше «гуляют» при открывании-закрывании.
Салон Лады Ларгус Куб 2
В прежнем Кубе второй ряд сидений был установлен существенно выше переднего. Рослым пассажирам такая компоновка закрывала обзор вперед, и ехать было некомфортно – могло укачать. Теперь здесь все так же, как в обычном Ларгусе, – задний диван на одном уровне с передними креслами. От крошечных сдвижных форточек в задних дверях отказались. Все равно под такой объем кузова нужны вторые кондиционер и отопитель.
Пневмоподвеска Лады Ларгус Куб 2
Изначально Куб был создан на штатной подвеске Ларгуса. Со временем внедрили фирменное промтеховское решение – пневмобаллоны сзади. Есть они и на новой машине. Между передними креслами установлены тумблеры включения компрессора, стравливания давления и манометр. В зависимости от нагрузки давление в баллонах можно менять, чтобы одновременно и комфортно было, и подвеску не «пробивало» на неровностях дороги.
Выводы
Ладу Ларгус Куб 2 показали в виде фургона, социального такси и скорой помощи. На самом деле Промтех готов построить любой спецавтомобиль по желанию заказчика. Модель сейчас завершает цикл сертификации. Старт продаж намечен на лето. Минимальная цена будет около 2,65 млн рублей. К слову, заводской фургон дешевле на один миллион.
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Отзывы о LADA Largus ()
Вестимость, подвеска
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .