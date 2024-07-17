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4,9 «куба» и 850 кг груза — новую версию Ларгуса готовят к продажам

Эксперт «За рулем» испытал новую Ладу Ларгус Куб 2 в трех версиях

Сразу после возобновления сборки Ларгусов спецмашины на них снова строит нижегородский «Промтех». Чем они отличаются от прежних версий? Разобрались.

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Увеличить в объеме и без того немаленький Ларгус в Нижнем Новгороде придумали почти десять лет назад. Назвали автомобиль говорящим именем Куб. Раньше коммерческие машины строили на базе дорестайлинговых версий. Предприятие успело поработать и с обновленными Ларгусами до завершения их выпуска весной 2022 года. Модель нужная, поэтому тянуть с возрождением не стали. Более того, чтобы автомобили появились как можно быстрее, для презентационных автомобилей взяли доноров еще из предсерийной партии Ларгусов.


Импортозамещенная Лада Ларгус Куб 2

Ларгусу при переделке сохраняют колесную базу, но прибавляют около 70 см за счет заднего свеса. Грузоподъемность – 850 кг, а полная масса достигает 2,2 т.
Ларгусу при переделке сохраняют колесную базу, но прибавляют около 70 см за счет заднего свеса. Грузоподъемность – 850 кг, а полная масса достигает 2,2 т.

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Как и в случае с Вестой, кое-какие запасы комплектующих на АВТОВАЗе остались с прежних времен. Поэтому на первых партиях Ларгусов доминируют пока реношные компоненты. Постепенно их станут замещать китайскими и российскими.

Как все это станет работать вместе – пока непонятно. Вероятно, все будет как на пресловутой Весте, пока изобилующей и «железными», и «электронными» проблемами. Поэтому совет такой: если очень-очень нужен новый Ларгус, покупайте скорее.

Размеры Лады Ларгус Куб 2

Длина Куба – 4970 мм. Вазовский восьмиклапанник на 90 сил адекватно везет пустую машину. А вот пытаться шустрить не стоит: тормоза здесь штатные.
Длина Куба – 4970 мм. Вазовский восьмиклапанник на 90 сил адекватно везет пустую машину. А вот пытаться шустрить не стоит: тормоза здесь штатные.

Для Куба второго поколения заявлен максимальный объем фургона 4,9 кубометра. У первой генерации было 4,2 м3. Нельзя сказать, что разница видна на глаз. Это касается и внутреннего объема, и внешних форм. Есть ощущение, что задние и боковые двери лучше прилегают и меньше «гуляют» при открывании-закрывании.

Салон Лады Ларгус Куб 2

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В прежнем Кубе второй ряд сидений был установлен существенно выше переднего. Рослым пассажирам такая компоновка закрывала обзор вперед, и ехать было некомфортно – могло укачать. Теперь здесь все так же, как в обычном Ларгусе, – задний диван на одном уровне с передними креслами. От крошечных сдвижных форточек в задних дверях отказались. Все равно под такой объем кузова нужны вторые кондиционер и отопитель.

По легковым меркам задний отсек огромен даже при двухрядной компоновке салона. Если оставить только два передних сиденья, будет почти грузовик.
По легковым меркам задний отсек огромен даже при двухрядной компоновке салона. Если оставить только два передних сиденья, будет почти грузовик.

Пневмоподвеска Лады Ларгус Куб 2

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Изначально Куб был создан на штатной подвеске Ларгуса. Со временем внедрили фирменное промтеховское решение – пневмобаллоны сзади. Есть они и на новой машине. Между передними креслами установлены тумблеры включения компрессора, стравливания давления и манометр. В зависимости от нагрузки давление в баллонах можно менять, чтобы одновременно и комфортно было, и подвеску не «пробивало» на неровностях дороги.

Выводы

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Ладу Ларгус Куб 2 показали в виде фургона, социального такси и скорой помощи. На самом деле Промтех готов построить любой спецавтомобиль по желанию заказчика. Модель сейчас завершает цикл сертификации. Старт продаж намечен на лето. Минимальная цена будет около 2,65 млн рублей. К слову, заводской фургон дешевле на один миллион.

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Милешкин Кирилл
Фото:Батыру Александр
Количество просмотров 4
17.07.2024
Фото:Батыру Александр
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Отзывы о LADA Largus ()

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Largus  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .

+17