4,9 «куба» и 850 кг груза — новую версию Ларгуса готовят к продажам

Эксперт «За рулем» испытал новую Ладу Ларгус Куб 2 в трех версиях

Сразу после возобновления сборки Ларгусов спецмашины на них снова строит нижегородский «Промтех». Чем они отличаются от прежних версий? Разобрались.

Увеличить в объеме и без того немаленький Ларгус в Нижнем Новгороде придумали почти десять лет назад. Назвали автомобиль говорящим именем Куб. Раньше коммерческие машины строили на базе дорестайлинговых версий. Предприятие успело поработать и с обновленными Ларгусами до завершения их выпуска весной 2022 года. Модель нужная, поэтому тянуть с возрождением не стали. Более того, чтобы автомобили появились как можно быстрее, для презентационных автомобилей взяли доноров еще из предсерийной партии Ларгусов.

Импортозамещенная Лада Ларгус Куб 2

Ларгусу при переделке сохраняют колесную базу, но прибавляют около 70 см за счет заднего свеса. Грузоподъемность – 850 кг, а полная масса достигает 2,2 т.

Как и в случае с Вестой, кое-какие запасы комплектующих на АВТОВАЗе остались с прежних времен. Поэтому на первых партиях Ларгусов доминируют пока реношные компоненты. Постепенно их станут замещать китайскими и российскими.

Как все это станет работать вместе – пока непонятно. Вероятно, все будет как на пресловутой Весте, пока изобилующей и «железными», и «электронными» проблемами. Поэтому совет такой: если очень-очень нужен новый Ларгус, покупайте скорее.

Размеры Лады Ларгус Куб 2

Длина Куба – 4970 мм. Вазовский восьмиклапанник на 90 сил адекватно везет пустую машину. А вот пытаться шустрить не стоит: тормоза здесь штатные.

Для Куба второго поколения заявлен максимальный объем фургона 4,9 кубометра. У первой генерации было 4,2 м3. Нельзя сказать, что разница видна на глаз. Это касается и внутреннего объема, и внешних форм. Есть ощущение, что задние и боковые двери лучше прилегают и меньше «гуляют» при открывании-закрывании.

Салон Лады Ларгус Куб 2

В прежнем Кубе второй ряд сидений был установлен существенно выше переднего. Рослым пассажирам такая компоновка закрывала обзор вперед, и ехать было некомфортно – могло укачать. Теперь здесь все так же, как в обычном Ларгусе, – задний диван на одном уровне с передними креслами. От крошечных сдвижных форточек в задних дверях отказались. Все равно под такой объем кузова нужны вторые кондиционер и отопитель.

По легковым меркам задний отсек огромен даже при двухрядной компоновке салона. Если оставить только два передних сиденья, будет почти грузовик.

Пневмоподвеска Лады Ларгус Куб 2

Изначально Куб был создан на штатной подвеске Ларгуса. Со временем внедрили фирменное промтеховское решение – пневмобаллоны сзади. Есть они и на новой машине. Между передними креслами установлены тумблеры включения компрессора, стравливания давления и манометр. В зависимости от нагрузки давление в баллонах можно менять, чтобы одновременно и комфортно было, и подвеску не «пробивало» на неровностях дороги.

Выводы

Ладу Ларгус Куб 2 показали в виде фургона, социального такси и скорой помощи. На самом деле Промтех готов построить любой спецавтомобиль по желанию заказчика. Модель сейчас завершает цикл сертификации. Старт продаж намечен на лето. Минимальная цена будет около 2,65 млн рублей. К слову, заводской фургон дешевле на один миллион.

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