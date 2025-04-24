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Кузова машин Sollers — теперь российские

Кузова Sollers Atlant и Argo начали делать из российской оцинкованной стали

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Группа «Соллерс» объявила о завершении очередного этапа локализации производства коммерческих моделей Sollers Atlant и Argo.

Как сообщила пресс-служба, штампованные элементы кузовов теперь изготавливаются из стали российского производства. Поставщиком проката стал Магнитогорский металлургический комбинат (ММК). Это крупнейший игрок отрасли, стальной прокат ММК поставляется на многие автозаводы страны – в частности, на гиганты АВТОВАЗ и КАМАЗ.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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Что касается деталей для «Соллерса», то их штамповка из сырья ММК налажена в Татарстане на площадке неназванного индустриального партнера проекта. Из российской стали теперь штампуют все крупные кузовные элементы, включая двери, капоты и крыши.

Напомним, Sollers Atlant и Argo – это производящиеся в РФ по лицензии переименованные JAC Sunray и JAC N25/N35. Изначально сборка велась из китайских машинокомплектов, но постепенно «Соллерс» локализует производство. Из предыдущих крупных шагов: локализация сборки (пока – из китайских деталей) двигателей и коробок передач.

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В компании считают, что использование российской оцинкованной стали не только повысит коррозионную стойкость кузовов, но и улучшит их качество и геометрическую точность. Запуск российской штамповки стал возможен благодаря финансовой поддержке от федерального Фонда развития промышленности в размере 3,4 млрд рублей, на которые была закуплена необходимая оснастка. Штамповочное производство было налажено всего за год.

Источник: УАЗ Сегодня

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Фото:Егор Алеев/ТАСС, Sollers
Количество просмотров 14
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Фото:Егор Алеев/ТАСС, Sollers
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