Машины Sollers будут делать из российского металла

Соллерс и ММК локализуют производство кузовов Sollers Atlant и Sollers Argo

На 30-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо» состоялось подписание меморандума между ПАО «Соллерс» и ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК), касающийся производства легких коммерческих автомобилей Sollers Atlant и Sollers Argo.

Теперь предприятия объединят усилия по локализации производства штампованных деталей кузовов этих машин. ММК становится основным поставщиком металла для «Соллерса», и все компоненты для Арго и Атланта в скором времени будут делаться из российской стали.

Sollers Atlant

Пресс-служба ПАО «Соллерс» сообщила, штамповка деталей кузовов и кабин Sollers будет запущена с опережением графика до конца 2024 года – изначально с собственной штамповкой собирались стартовать только во II квартале 2025 года. Известно, что проект позволит локализовать около 120 деталей кузова и кабины.

Напомним, изначально Sollers Atlant и Sollers Argo – это клоны китайских JAC, поставляемые в Россию машинокомплектами из Китая. Сборка фургонов Атлант ведется в Елабуге, грузовички Арго перенесли оттуда в Ульяновск, на мощности УАЗа. В планах Соллерса – максимально локализовать обе модели. Так, в январе 2024-го были закуплены штампы для кузовных деталей, а теперь и металл под это дело будет российский.

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Источник: УАЗ Сегодня