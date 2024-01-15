В России закупят оборудование на сумму 3,4 млрд рублей для производства 120 деталей авто

Sollers локализует производство штампованных кузовных деталей для Atlant и Argo

Льготный заем от Фонда развития промышленности (ФРП) в размере 3,4 млрд рублей получила компания «Соллерс Елабуга» для реализации проекта по производству кузовных штампованных деталей для автомобилей Sollers Atlant и Argo. Об этом говорится в распространенном компанией сообщении.

Отмечается, что средства будут потрачены на закупку нового промышленного оборудования и штамповой оснастки. Предположительно, производство запустят во II квартале 2025 года на площадке локального партнера проекта.

Sollers Atlant

Планируется локализовать процессы штамповки порядка 120 деталей кузова и кабины коммерческих автомобилей Sollers. Кроме того, будет налажен контроль геометрии выпускаемых компонентов. Общий объем производства комплектов для моделей Sollers Atlant и Sollers Argo составит порядка 40 тысяч шт. ежегодно.

Генеральный директор «Соллерса» Николай Соболев подчеркнул, что применение отечественного металла и переход на новые марки стали будут способствовать коррозионной стойкости автомобилей.

Прошлой осенью «Соллерс» одобрили льготный займ в размере 564 млн рублей для локализации производства шестиступенчатой механической коробки передач (МКП) на индустриальной площадке Заволжского моторного завода. В первую очередь ими будут оснащать отечественные автомобили Патриот, Пикап и Профи нового модельного года.

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Источник: iz.ru