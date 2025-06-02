Ресурсные моторы, вариатор выдержит 250 тыс. км, кузов не ржавеет — но есть пара важных замечаний

Эксперт «За рулем» изучил типичные проблемы Toyota RAV4 5-го поколения

Для нашего рынка с 2019 по 2022 год Toyota RAV4 с кодом ХА50 производили в Шушарах под Санкт-Петербургом. А сейчас к нам попадают и машины, сделанные для китайского рынка – их собирает совместное предприятие FAW и Toyota.

В основе кроссовера – та же платформа TNGA, что и у седана Toyota Camry XV70.

Четырехцилиндровые атмосферники Dynamic Force модели M20A-FKS (2,0 л, 150 л. с.) и серии A25A-FKS (2,5 л, 200 л. с.) оснащены комбинированным впрыском. Более популярный младший мотор сочетается с шестиступенчатой механикой или вариатором Toyota K120, а старший – только с восьмиступенчатым автоматом Aisin UВ80.

Дизелей у «рафика» нет в принципе, но из Европы, Америки и Японии к нам иногда завозят гибриды на основе мотора 2.5 (218–306 л. с.).

Двухлитровые машины бывают переднеприводными, но такие встречаются редко. С мотором 2.5 в более простых комплектациях – трансмиссия Dynamic Torque Control (DTC) с муфтой подключения задней оси. А RAV4 в более дорогих версиях оснащены системой Dynamic Torque Vectoring (DTV). В этом случае задние колеса имеют индивидуальные многодисковые муфты, а на обоих концах карданного вала установлены еще две муфты, которые могут его полностью отключать.

Кузов Toyota RAV4 пятого поколения (ХА50)

Толщина и прочность краски у RAV4 – не повод для гордости. Однако сам кузов с алюминиевыми капотом, передними крыльями и дверью багажника вполне расположен к долгожительству.

Сколы, разнокалиберные царапины и помутнения от неделикатных моек заметно убавляют внешний лоск уже через три–четыре года. Традиционно страдают бампер, капот и стойки крыши – их лучше оклеить защитной пленкой.

Частая беда – протечка крыши через крепления рейлингов. Лучше не дожидаться разводов на обивке потолка и дополнительно загерметизировать эти места. Ограничители открывания дверей через три–пять лет могут недостаточно надежно фиксировать их в открытом положении.

У омывателя фар при частом использовании через 3–5 лет может выйти из строя моторчик насоса. А сами фары быстро затираются и мутнеют.

Электрика по-японски надежна. Разве что у китайских версий нередко дурит датчик дождя и глючит медиасистема.

Большинство наружных стальных элементов сделано из металла, полученного по технологии Galvanneal. По сути это гальванизация, но дополненная процессом отжига: после очистки, травления, флюсования и цинкования листовой металл отжигается нагревом до температуры более 1000 °C. Расплавленное железо образует сплав с цинковым покрытием. Детали из такого металла менее подвержены повреждениям от сварки и более долговечны, чем традиционно оцинкованная сталь. Но толщиномер сплав видит как железо, хотя по факту цинк там есть.

Хром внешней отделки успевает помутнеть за 3–5 лет. Уплотнители нередко протирают краску на двери багажника.

Грунт держится за такую поверхность прочнее, чем за «голый» цинк. Так что у безаварийных машин российской и японской сборки ржавчины можно не ждать еще долго. А вот у автомобилей китайской сборки коррозия бывает – и начинается она с дверей . Вероятно, спецификация металла для рынка Поднебесной иная.

Фирменные тормозные диски слабоваты – могут покривиться через 20–30 тысяч км. Проточка помогает лишь на время, для замены лучше выбрать неоригинал от именитых брендов. К тормозным механизмам при регулярном обслуживании вопросов не возникает.

Салон Toyota RAV4 ХА50

Салон собран вполне качественно, хотя передняя панель и центральная консоль, в отличие от Camry, не прочь поскрипеть. Материалы отделки такие же не износостойкие, как и в седане.

Обшивка рулевого колеса заметно изнашивается после 100 тысяч км, следом – и отделка селектора трансмиссии. Кожаные обивки сидений через 3–4 года могут продемонстрировать потертости и заломы. Тканевый салон охотно впитывает грязь, но не цепляется за нее при чистке.

Крашенный серебром декоративный пластик в салоне несложно поцарапать до основания. Легко царапается также жесткий пластик отделки нижней части салона и багажника. Даже от сравнительно небольшой нагрузки полка багажника может проваливаться из-за деформации слабоватых панелей боковой облицовки. Замок багажника и его электропривод способны подвести – чаще всего такое случается в сильный мороз.

Двигатели Toyota RAV4 ХА50

Радиатор системы охлаждения вряд ли потечет ранее 7–10 лет службы. Но способны прохудиться прокладка помпы и подвести клапан в крышке радиатора, которую лучше профилактически обновлять раз в 3–5 лет.

2.0 и 2.5. Моторы новейшего тойотовского семейства Dynamic Force – двухлитровый под кодом M20A-FKS и 2.5 модели A25A-FKS. Вдобавок к комбинированному впрыску (во впуск и непосредственно в цилиндры) имеют помпу системы охлаждения с электроприводом, электронное управление термостатом и масляный насос переменной производительности. По механической части с ресурсом не менее 300 тысяч км и эти моторы вполне благополучны.

Двухлитровый мотор M20A-FKS. Двигатель 2.5 модели A25A-FKS.

Помимо чувствительности любых из форсунок к качеству топлива можно отметить проблемы с системой рециркуляции отработанных газов. Клапан EGR после 100 тысяч км забивается отложениями и может заклинить, а из теплообменника системы случаются утечки охлаждающей жидкости.

Коробки передач Toyota RAV4 ХА50

Механическая коробка – образец тойотовской долговечности. Даже сцепление способно служить дольше 150 тысяч км.

Восьмиступенчатый автомат Aisin UB80F вполне надежен и вынослив, показывая ресурс около 300 тысяч км. От грязи досрочно потребуют внимания гидротрансформатор и гидроблок – масло желательно менять хотя бы раз в 60–70 тысяч км. Центральный подшипник может загудеть после 200 тысяч км, но он успешно меняется.

Автомат Aisin UВ80.

Вариатор Toyota K120 на машинах с двухлитровым мотором на самом деле не совсем бесступенчатый. У него имеется механическая стартовая передача, замыкающая ведущий и ведомый валы напрямую. Вилка, синхронизатор, шестерни – как у робота. Так что этому агрегату может потребоваться замена не только гудящих подшипников ­шкивов, но и изношенного пакета сцепления.

Вариатор Toyota K120.

Но в целом это – один из самых надежных ременных вариаторов, который служит не менее 250 тысяч км. Во многом благодаря той самой зубчатой передаче – резкие старты с места этому вариатору страшны не так, как собратьям. Главное – не пытаться на ней двигаться при теоретически возможном обрыве ремня – иначе его останками перемолотит все внутренности.

А чтобы гидроблок и соленоиды не вышли из строя раньше времени, нужно следить за состоянием системы охлаждения вариатора и обновлять специальное масло каждые 60 тысяч км.

Трансмиссия Toyota RAV4 ХА50

Подвеска несколько менее живуча по сравнению с соплатформенной Camry – хотя на фоне многих одноклассников всё благополучно. В передней подвеске типа McPherson даже стойки и втулки стабилизатора способны продержаться 70–90 тысяч км, амортизаторы редко сдаются ранее 120 тысяч км. Но иногда при таком пробеге приходится менять подшипники ступиц.

Шаровая опора съемная, а при износе сайлентблоков (в первую очередь задних) стальные рычаги меняются в сборе. Опорные подшипники стоек начинают хрустеть в основном из-за попадании грязи. Которую в них можно загнать при неосторожной мойке арок водой под давлением.

В задней многорычажной подвеске амортизаторы и ступичные подшипники обычно выдерживают около 130–140 тысяч км. А сайлентблоки рычагов изнашиваются не ранее 170–180 тысяч км. В более простой системе полного привода DTC ранее 120–150 тысяч км может потребовать замены разве что подшипник электромагнитной муфты. При неосторожной переборке официально неремонтопригодной конструкции легко повредить проводку электромагнита. А вот с инновационной для Тойоты навороченной DTV всё не особо радужно – неисправность муфт размыкания силового привода в заднем редукторе и раздаточной коробке может наблюдаться уже через 30–50 тысяч км. Карданный вал без вмешательств способен терпеть до 180–200 тысяч км.

Итог

Из-за нескольких досадных проколов Toyota RAV4 пятого поколения явно не подняла планку надежности, заданную предшественницами. Однако одноклассники других марок по-прежнему в догоняющих. Потому дешевеет «рафик» медленнее большинства из них.

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