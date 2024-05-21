Toyota RAV4 с пробегом: что не так с надежностью

Эксперт «За рулем» рассказал о слабых местах Toyota RAV4 2012-2019 годов выпуска

Все модели Тойоты славятся надежностью, и RAV4 – не исключение. Хотя надо делать поправку на поколение. На поздних поколениях чаще сказывается «глобализация» – из-за происхождения многих комплектующих, стремления удешевить конструкцию, необходимости выполнять более строгие нормы экологии.

Как ни крути, RAV4 четвертого поколения (индекс XA40, 2012-2019 г.в.) – массовый городской кроссовер без претензий на эксклюзивные качества. Обыкновенные показатели динамики, вместимости, проходимости, не эталонная эргономика. Но все сделано толково и без явных косяков, а потому модель в числе лидеров по надежности. И очень популярна.

Почти все основные узлы RAV4 отличаются высокой живучестью. Это позволяет утверждать анализ отзывов владельцев. Подавляющее их большинство очень лестное и сводится к «проехал 110 тысяч км – менял только расходники».

Цена на кроссоверы стартует от 1,5 млн рублей за экземпляры первого года продаж. Доходит до 4 млн за свежие машины. Есть повод задуматься о покупке нового китайского кроссовера – еще и миллион сэкономишь.

Три самых массовых нарекания к модели: мягкие и подверженные сколам лакокрасочное покрытие и ветровое стекло, «бюджетная» шумоизоляция и жестковатая подвеска, особенно сзади.

Конструктивно слабых мест мало. Нет смысла обращать внимание на поломки, вызванные возрастным износом. Ясное дело, в конечном итоге выходит из строя всё – по мере роста пробега.

К примеру, поэтапный износ элементов ходовой части в интервале 100-150 тысяч км – норма для всех моделей. Интерес представляют только поломки, происходящие слишком рано – до 100 тысяч км. Вот о них и поговорим.

При моторе 2.0 не бывает гидроавтомата – только МКП или CVT. С мотором 2.5 устанавливали только гидроавтомат, и почти все машины с 2.5 на вторичке – 4х4. При дизеле – только гидроавтомат и только 4х4.

Двигатели Toyota RAV 4

Бензиновые моторы 3ZR-FE 2.0 (146 л.с.) и 2AR-FE 2.5 (180 л.с.) очень надежны, а их поршневая группа стойкая. Внезапных поломок до 100 тысяч км – минимум.

Чаще всего ломается водяная помпа при 60-80 тысячах км, но далеко не у всех кроссоверов. В большинстве случаев помпа ходит более 120 тысяч км. Фазовращатели начинают стучать раньше, но и они способны на службу на протяжении 120-150 тысяч км. Это также не поломка, а следствие естественного износа – так у всех.

Объемные работы по бензиновым моторам назревают в районе 150 тысяч км, иногда ближе к 200 тысячам. Связаны они с необходимостью заменить различные прокладки, изношенную цепь и другие элементы привода ГРМ. Попутно – чистка камеры сгорания и, по мере необходимости, замена поршневых колец и маслосъемных колпачков. Младший мотор склонен к закоксовке, у него эти операции неизбежны.

Дизель 2AD-FTV 2.2 (150 л.с.) также надежен, но хлопоты с ним часто начинаются задолго до 100 тысяч км.

Быстро появляются нагар и угар масла, загрязняются клапан EGR и сажевый фильтр. Пьезофорсунки остро реагируют на некачественное топливо, иногда начинают «переливать», что вредит поршневой группе. Эти недомогания вызваны особенностями конструкции, а так чтобы что-то сломалось раньше срока – редкость. Исключение – пробои прокладки ГБЦ. Но до 100 тысяч км и они единичны.

Риск при покупке RAV4 с вариатором – нарваться на его капитальный ремонт или замену. Цена нового CVT в России стала коммерческой тайной. Для ориентира: приводной ремень стоит 30-40 тысяч рублей, а комплект соленоидов – 20-25 тысяч.

Трансмиссии Toyota RAV 4

К гидроавтоматам U760Е (с мотором 2.5) и U660Е (с дизелем 2.2) особых вопросов нет. При нормальном обслуживании и разумных режимах эксплуатации оба выдерживают 180-250 тысяч км до плановой переборки. Замена или сложный ремонт в гарантийный период – разовые случаи.

МКП также очень стойкая – узел сцепления держится не менее 120 тысяч км.

Вариатор семейства K111-112 (при моторе 2.0) – отдельная тема. Многие экземпляры с трудом дотягивают до 150 тысяч, после чего чаще рациональна их замена в сборе. Назвать CVT ненадежным при этом нельзя, просто он так устроен. Конкретно на K111 (Aisin Warner) жалоб при малых пробегах немного – в сравнении с аналогами фирмы Jatco.

Вообще, жизнь трансмиссий во многом зависит от того, в каких условиях она протекает. Если ездить только по загородным магистралям, то и вариатор, может быть, доживет до 250 тысяч км. Город сроки службы сильно сокращает: режим разгон-торможение, намного чаще смена передаточного числа, а в пробках – выше риск перегрева.

Подвеска Toyota RAV 4

Выход из строя ступичных и опорных подшипников, передних или задних стоек при пробегах 50-80 тысяч км – исключения. И зависит это, вероятно, от того, где и как ездили. В основном эти детали живут намного дольше.

Нареканий к ресурсу элементов ходовой части нет. Полагаем, что все кроссоверы способны как минимум на 120-150-тысячные пробеги, если не гонять машину по ямам и грейдерам.

Особых проблем с запчастями для RAV4 сейчас нет. По крайней мере, для ходовой части и тормозной системы можно найти все – и не очень дорого. С «кузовщиной» ситуация сложнее.

Тормозные диски Toyota RAV 4

Возможное слабое место у дорестайлинговых машин. Часты были случаи замены тормозных дисков при пробегах 30-50 тысяч км – будучи расходниками, под гарантию они не попадали.

Одна из версий – неудачные колодки первичной комплектации. Но вообще, на большинстве машин критический износ дисков происходил не ранее 65-80 тысяч км, что, в общем, разумные пределы.

Прочие поломки Toyota RAV 4

При пробегах до 100 тысяч км отмечены выходы из строя: электромагнитной муфты полного привода, крестовины карданного вала, рулевой рейки, ручника, стартера, обгонной муфты генератора и таких мелочей, как заслонка печки.

Все это случалось редко, никакой системы не прослеживается. Вероятно, причина таких поломок – дефекты отдельных компонентов.

Перегоревшие лампочки – дело житейское. Электрика и электроника начинают хандрить на больших пробегах 150+, что связано с постепенной коррозией контактов, разъемов и проводки.

Вывод

Toyota RAV4 – автомобиль, который вполне можно брать при пробегах 150-200 тысяч км. Какие-то работы с возрастной машиной проводить наверняка придется, но ожидаемо засадных мест у нее практически нет.

С оговоркой – в версиях без вариатора. И лучше избегать дизеля – ресурс его не выше, чем у бензиновых двигателей, а ремонтопригодность серьезно ограничена. Оптимальный выбор – мотор 2.0 с механикой или двигатель 2.5 с автоматом.

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