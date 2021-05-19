2 новшества в Camry, которые меняют всё

На самые доступные Camry теперь устанавливают новый двухлитровый мотор с комбинированным впрыском и вариатор.

1 новшество: двигатель с двумя форсунками на цилиндр

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Вместо старого агрегата 6AR-FSE установили новый двигатель M20A-FKS — тоже четырехцилиндровый, атмосферный, с комбинированным впрыском в цилиндры и во впускной трубопровод. При прежних 150 л.с. максимальный крутящий момент подрос со 192 до 206 Н·м. Степень сжатия — 13,0:1. Теперь двухлитровый мотор поставляется из Японии — а был китайского производства. Точно такой же силовой агрегат имеет и RAV4 питерской сборки.

Вариатором оснащается только двухлитровая Camry со 150-сильным мотором M20A-FKS (на фото). У остальных версий — восьмиступенчатые автоматы.

И что особенно важно для владельцев — новый мотор экономичнее предшественника. Заявленный расход топлива в смешанном цикле — всего 6,0 л/100 км, а было 7,1. Правда, в этом заслуга и бесступенчатой трансмиссии, которая работает в паре с новым двигателем.

2 новшество: вариатор вместо классического автомата

Вы удивитесь: Toyota — не новичок в производстве вариаторов. На модели для внутреннего рынка она ставит вариаторы с 2000 года. Причем в начале это были фактически доработанные лицензионные конструкции Jatco, то есть конкурентов из Ниссана. С 2009 года бесступенчатые трансмиссии пришли и на европейские Тойоты.

Производит «тойотовские» вариаторы фирма Aisin, частично принадлежащая автопроизводителю. Тот агрегат, что ставится на Camry (и на RAV4) — новой модели К120, представленной в 2018 году.

Camry 2.0 разгоняется бодро (9,5 с до «сотни»), управление тягой точное, без характерной для старых вариаторов «резины» и задержек. Почти всегда бесступенчатая трансмиссия изображает ступенчатые переключения передач, как на «гидромеханике» — это тоже добавляет понимания, какой будет реакция на газ. А при желании можно менять передаточное отношение вручную — есть аж 10 «псевдопередач», перещелкивающихся удобным селектором.

В сборе с главной передачей весит вариатор Aisin K120 90 кг.

Не боится пробуксовки

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Помимо обычных шкивов, ремня и гидротрансформатора на входе, у вариатора К120 имеется механическая первая передача. При трогании и на скоростях до 20–25 км/ч (а если давить газ в пол — до 50–55 км/ч) шестерня жестко связывает ведущие и ведомые шкивы. Аналогично устроен и задний ход. Таким образом, из работы в самых сложных условиях исключаются наиболее изнашиваемые элементы вариатора — конуса и ремень.

По идее, такому агрегату не страшна пробуксовка или большая нагрузка «внатяг» — например, при заезде на бордюр. Кроме того, ради надежности силовой диапазон вариаторной части выбран небольшим — 5,00 (у конкурентов бывает больше семи). Это означает, что в крайних положениях передаточных отношений ремень не так сильно изгибается на шкивах, а его площадь контакта с конусами больше.

Масло менять надо?

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В теории всё выглядит неплохо, но реального опыта эксплуатации пока мало. Aisin K120 может «держать» до 215 Н·м, то есть небольшой запас до максимальных 206 Н·м, выдаваемых двигателем, есть. У вариатора есть теплообменник с системой охлаждения двигателя, прогревающий масло после холодного пуска и охлаждающий его при больших нагрузках. Имеется и полноценный датчик температуры масла — некоторые производители на нем экономят, а зря.

Регулярной замены масла фирменный регламент не предусматривает — только проверка уровня каждые 40 тысяч километров. Мы бы посоветовали не рисковать и на этом пробеге жидкость обновлять «по умолчанию». Используется фирменное масло Toyota CVT FE, полный объем заливки — 8,9 литра.

И какой бы надежной не казалась матчасть, лучше ее не перегружать — чем спокойнее будете обращаться с педалью газа, тем дольше проживет вариатор. Любой.

Вариатор надёжен?

Toyota консервативна как никто другой из автопроизводителей. И уж, наверняка, японцы продумали всё, прежде чем предлагать вариаторы на российском рынке, где к ним скептически относятся. Но лучший экзаменатор — время. Оно и расставит всё по местам.