Москвич-2141 первых выпусков: какие на него были надежды!

Опубликован ретротест Москвича 1988 года выпуска

Москвич‑2141 – машина грустной судьбы. Прекрасно задуманный автомобиль сгубило отвратительное качество сборки и отсутствие нормальных моторов. Врожденный «порок сердца» преследовал его почти всю жизнь.

А вот с качеством не всегда было плохо, что доказывает этот Москвича 1988 года выпуска. То был последний год, когда на конвейере АЗЛК одновременно собирали переднеприводный 2141 и прежний 2140. И последний год, когда качество было неплохим.

Прочная Таврия

Редкий цвет Таврия имеет свойство менять оттенок в зависимости от освещения. Краску на этой машине пришлось обновить, и при малярных работах вскрылось много любопытного. Например, на ранних Москвичах в дверях стояли продольные усилители. Нетрудно догадаться, как это хорошо для безопасности – а повышенная жесткость кузова давала и собранность на дороге. Но уже в следующем году усилители «оптимизировали».

Москвич-2141. По трассе Москвич‑2141 едет очень приятно и комфортно. А еще в ранних машинах тихо – отчасти благодаря более толстым стеклам.

Почти все панели кузова оцинкованы! Для первых автомобилей кузовные панели везли из-за границы (в первую очередь из Германии) для отладки производства. Позже качество металла сильно изменилось и оставалось весьма средним до конца жизни 41‑го. Про оцинковку уже и не вспоминали. Понятно, почему ранние Москвичи‑2141 сохранились лучше тех, что сделали в 90‑е: последние или сгнили, или развалились. Кличка «Гнилогор», которую в 90‑х годах получил Святогор, говорит сама за себя.

На первые семь тысяч машин поставили «приборки» без счетчика суточного пробега. Тогда это был брак, сейчас – коллекционная ценность. У первых машин немного отличается руль: обод тоньше и имеет выраженное ребро по центру.

«Краснокнижный» коричневый цвет очень идет интерьеру. При идеальной сборке жесткий пластик непривычно молчалив.

Печка очень быстро прогревала большой салон. Кнопки по дизайну схожи с переднеприводными Ладами. Кассетник Gelhard даже спустя 35 лет работает исправно. И куда лучше нашей «Былины».

Ответственный подход к сборке первых партий чувствуется и внутри. Дело не только в богатом югославском велюре необычного светло-сиреневого цвета – панели интерьера подогнаны на удивление ровно и аккуратно.

На втором ряду комфортно даже по сегодняшним меркам. Удобная посадка, приятная обивка.

Конечно, было бы наивно ждать полной тишины от жесткого пластика конца восьмидесятых, да и возраст берет свое. Но на фоне гремящих с конвейера поздних салонов 90‑х, этот – сама тихоня. И как же интерьеру Москвича идет коричневый цвет!

НЕРОДИВШИЙСЯ Следом за хэтчбеком в производство должен был пойти седан Москвич‑2142. Как и у хэтча, базовым двигателем был карбюраторный 1.8 мощностью 95 л. с. Седан отличался иным салоном, оформлением передка, бамперами и прочим декором. Наверняка этот автомобиль мог бы пользоваться не меньшим спросом, но в серию он так и не пошел. А вместо него свет увидел длиннобазный Юрий Долгорукий. Хотя небольшое количество классических седанов с короткой базой, но передком от Святогора всё же было сделано в 1997 году. В модельной гамме был заложен еще и минивэн, но крах СССР остановил этот проект на стадии макетов.

