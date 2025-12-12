#
Москвич-2141 первых выпусков: какие на него были надежды!

Опубликован ретротест Москвича 1988 года выпуска

Москвич‑2141 – машина грустной судьбы. Прекрасно задуманный автомобиль сгубило отвратительное качество сборки и отсутствие нормальных моторов. Врожденный «порок сердца» преследовал его почти всю жизнь.

А вот с качеством не всегда было плохо, что доказывает этот Москвича 1988 года выпуска. То был последний год, когда на конвейере АЗЛК одновременно собирали переднеприводный 2141 и прежний 2140. И последний год, когда качество было неплохим.

Прочная Таврия

Редкий цвет Таврия имеет свойство менять оттенок в зависимости от освещения. Краску на этой машине пришлось обновить, и при малярных работах вскрылось много любопытного. Например, на ранних Москвичах в дверях стояли продольные усилители. Нетрудно догадаться, как это хорошо для безопасности – а повышенная жесткость кузова давала и собранность на дороге. Но уже в следующем году усилители «оптимизировали».

Москвич-2141. По трассе Москвич‑2141 едет очень приятно и комфортно. А еще в ранних машинах тихо – отчасти благодаря более толстым стеклам.
Москвич-2141. По трассе Москвич‑2141 едет очень приятно и комфортно. А еще в ранних машинах тихо – отчасти благодаря более толстым стеклам.

Почти все панели кузова оцинкованы! Для первых автомобилей кузовные панели везли из-за границы (в первую очередь из Германии) для отладки производства. Позже качество металла сильно изменилось и оставалось весьма средним до конца жизни 41‑го. Про оцинковку уже и не вспоминали. Понятно, почему ранние Москвичи‑2141 сохранились лучше тех, что сделали в 90‑е: последние или сгнили, или развалились. Кличка «Гнилогор», которую в 90‑х годах получил Святогор, говорит сама за себя.

На первые семь тысяч машин поставили «приборки» без счетчика суточного пробега. Тогда это был брак, сейчас – коллекционная ценность.
У первых машин немного отличается руль: обод тоньше и имеет выраженное ребро по центру.
«Краснокнижный» коричневый цвет очень идет интерьеру. При идеальной сборке жесткий пластик непривычно молчалив.
«Краснокнижный» коричневый цвет очень идет интерьеру. При идеальной сборке жесткий пластик непривычно молчалив.
Печка очень быстро прогревала большой салон. Кнопки по дизайну схожи с переднеприводными Ладами.
Кассетник Gelhard даже спустя 35 лет работает исправно. И куда лучше нашей «Былины».

Ответственный подход к сборке первых партий чувствуется и внутри. Дело не только в богатом югославском велюре необычного светло-сиреневого цвета – панели интерьера подогнаны на удивление ровно и аккуратно.

На втором ряду комфортно даже по сегодняшним меркам. Удобная посадка, приятная обивка.
На втором ряду комфортно даже по сегодняшним меркам. Удобная посадка, приятная обивка.

Конечно, было бы наивно ждать полной тишины от жесткого пластика конца восьмидесятых, да и возраст берет свое. Но на фоне гремящих с конвейера поздних салонов 90‑х, этот – сама тихоня. И как же интерьеру Москвича идет коричневый цвет!

НЕРОДИВШИЙСЯ

Следом за хэтчбеком в производство должен был пойти седан Москвич‑2142. Как и у хэтча, базовым двигателем был карбюраторный 1.8 мощностью 95 л. с. Седан отличался иным салоном, оформлением передка, бамперами и прочим декором. Наверняка этот автомобиль мог бы пользоваться не меньшим спросом, но в серию он так и не пошел. А вместо него свет увидел длиннобазный Юрий Долгорукий. Хотя небольшое количество классических седанов с короткой базой, но передком от Святогора всё же было сделано в 1997 году.

В модельной гамме был заложен еще и минивэн, но крах СССР остановил этот проект на стадии макетов.

Виноградов Александр
Фото:Александр Батыру
12.12.2025 
Фото:Александр Батыру
