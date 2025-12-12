Москвич-2141 первых выпусков: какие на него были надежды!
Москвич‑2141 – машина грустной судьбы. Прекрасно задуманный автомобиль сгубило отвратительное качество сборки и отсутствие нормальных моторов. Врожденный «порок сердца» преследовал его почти всю жизнь.
А вот с качеством не всегда было плохо, что доказывает этот Москвича 1988 года выпуска. То был последний год, когда на конвейере АЗЛК одновременно собирали переднеприводный 2141 и прежний 2140. И последний год, когда качество было неплохим.
Прочная Таврия
Редкий цвет Таврия имеет свойство менять оттенок в зависимости от освещения. Краску на этой машине пришлось обновить, и при малярных работах вскрылось много любопытного. Например, на ранних Москвичах в дверях стояли продольные усилители. Нетрудно догадаться, как это хорошо для безопасности – а повышенная жесткость кузова давала и собранность на дороге. Но уже в следующем году усилители «оптимизировали».
Почти все панели кузова оцинкованы! Для первых автомобилей кузовные панели везли из-за границы (в первую очередь из Германии) для отладки производства. Позже качество металла сильно изменилось и оставалось весьма средним до конца жизни 41‑го. Про оцинковку уже и не вспоминали. Понятно, почему ранние Москвичи‑2141 сохранились лучше тех, что сделали в 90‑е: последние или сгнили, или развалились. Кличка «Гнилогор», которую в 90‑х годах получил Святогор, говорит сама за себя.
Ответственный подход к сборке первых партий чувствуется и внутри. Дело не только в богатом югославском велюре необычного светло-сиреневого цвета – панели интерьера подогнаны на удивление ровно и аккуратно.
Конечно, было бы наивно ждать полной тишины от жесткого пластика конца восьмидесятых, да и возраст берет свое. Но на фоне гремящих с конвейера поздних салонов 90‑х, этот – сама тихоня. И как же интерьеру Москвича идет коричневый цвет!
НЕРОДИВШИЙСЯ
Следом за хэтчбеком в производство должен был пойти седан Москвич‑2142. Как и у хэтча, базовым двигателем был карбюраторный 1.8 мощностью 95 л. с. Седан отличался иным салоном, оформлением передка, бамперами и прочим декором. Наверняка этот автомобиль мог бы пользоваться не меньшим спросом, но в серию он так и не пошел. А вместо него свет увидел длиннобазный Юрий Долгорукий. Хотя небольшое количество классических седанов с короткой базой, но передком от Святогора всё же было сделано в 1997 году.
В модельной гамме был заложен еще и минивэн, но крах СССР остановил этот проект на стадии макетов.