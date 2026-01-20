Продажи автомобилей Москвич в 2025 году сократились

«Автостат»: в РФ в 2025-м реализовали на треть меньше «Москвичей», чем в 2024-м

За прошлый год в России было продано 15,6 тысячи новых автомобилей Москвич. Это на 33% меньше, чем в 2024 году, сообщили эксперты агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК».

Большая часть продаж, более 81%, пришлась на кроссовер Москвич 3 – продано 12,7 тысячи таких машин. Лифтбек Москвич 6 составил около 10% от общего объема, или 1,5 тысячи штук.

Оставшиеся 9% продаж пришлось на кроссоверы Москвич 3е (электромобиль), Москвич 8 и Москвич 5 – вместе они составили 1,4 тысячи автомобилей.

Напомним, что в декабре 2025 года на заводе «Москвич» начали выпуск новых моделей М70 и М90.

Эти кроссоверы созданы на новой платформе и получили обновленный логотип в виде зубца кремлевской стены. Точную дату начала продаж автомобилей М-серии объявят позже.

