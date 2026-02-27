Финишная прямая голосования – успейте выиграть Lada Iskra!
Всего 2 дня осталось до окончания голосования в рамках Гран-при «За рулем»!
До окончания голосования в рамках премии Гран-при «За рулем» осталось всего два дня. Каждый участник не только помогает выбрать победителя в 10 автомобильных классах, но и получает шанс выиграть новенький автомобиль.
После подсчета голосов будут определены лучшие автомобили в каждой номинации.
А среди проголосовавших читателей будет разыграна Lada Iskra SW Cross. Розыгрыш состоится в онлайн-формате 11 марта 2026 года.
Важное условие: для участия в розыгрыше необходимо не только проголосовать за понравившиеся модели, но и подтвердить согласие на обработку персональных данных. Это необходимо, чтобы организаторы могли связаться с победителем.
Присоединяйтесь к голосованию и выбирайте лучшие автомобили 2025 года!
Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.
- Генеральный партнер Гран-при «За рулем» 2026 – холдинг «Кордиант».
- Знакомьтесь с номинантами Гран-при «За рулем» 2026.
- Узнайте, какие автомобили победили в Гран-при «За рулем» 2025.
- Читайте о том, кому из наших читателей достались призовые машины в прошлый раз.
