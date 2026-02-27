Финишная прямая голосования – успейте выиграть Lada Iskra!

Всего 2 дня осталось до окончания голосования в рамках Гран-при «За рулем»!

До окончания голосования в рамках премии Гран-при «За рулем» осталось всего два дня. Каждый участник не только помогает выбрать победителя в 10 автомобильных классах, но и получает шанс выиграть новенький автомобиль.

После подсчета голосов будут определены лучшие автомобили в каждой номинации.

А среди проголосовавших читателей будет разыграна Lada Iskra SW Cross. Розыгрыш состоится в онлайн-формате 11 марта 2026 года.

Важное условие: для участия в розыгрыше необходимо не только проголосовать за понравившиеся модели, но и подтвердить согласие на обработку персональных данных. Это необходимо, чтобы организаторы могли связаться с победителем.

Присоединяйтесь к голосованию и выбирайте лучшие автомобили 2025 года!

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.