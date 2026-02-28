Внедорожник из Китая с бензиновым двигателем: какие проблемы?

Опубликован отчет по итогам зимней эксплуатации пикапа Great Wall Poer

Great Wall Poer, 2.0Т (218 л. с.), А8

Изготовитель – Great Wall Motors (GWM), Китай

Motors (GWM), Китай Год выпуск а – 2024

В эксплуатации «За рулем» – с октября 2025

– с октября 2025 Пробег на момент отчета – 14 000 км

Поездив на дизельном пикапе GWM Poer, для сравнения я взял его бензинового собрата. Выясню, кто из них выгоднее и удобнее в эксплуатации.

Но первая проблемка у бензинового «Пуэра» уже случилась: на приборной панели ненадолго зажглась лампа Check engine. При этом никаких отклонений в работе двигателя не было. Скорее всего, дело в качестве топлива, на которое электроника многих бензиновых машин реагирует более чутко, чем на дизелях.

Других проблем с пикапом нет. А когда Москву завалили первые снегопады, то он раскрылся в полной мере, легко преодолевая любые снежные отвалы и залезая на те парковочные места, куда и водители кроссоверов не рискуют соваться

.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Особенности повседневной эксплуатации большого пикапа на примере Great Wall Poer KingKong рассмотрены тут.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»? Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.