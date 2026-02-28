#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Kia Sportage 2026
28 февраля
Совершенно новый Kia Sportage поступит в продажу уже 5 марта: все изменения
Kia подтвердила старт продаж нового кроссовера...
Интерьер Hyundai ix35
28 февраля
В Россию вернулся популярный кроссовер Hyundai в обновленной версии
Hyundai ix35 китайской сборки 2023 года продают...
Rely P3X
28 февраля
Chery готовит необычный дизельный внедорожник: подробности
Chery представит в Австралии дизельный...

Внедорожник из Китая с бензиновым двигателем: какие проблемы?

Опубликован отчет по итогам зимней эксплуатации пикапа Great Wall Poer

Great Wall Poer, 2.0Т (218 л. с.), А8

Рекомендуем
Популярный внедорожник обновили: что изменилось?

  • Изготовитель – Great Wall Motors (GWM), Китай
  • Год выпуска – 2024
  • В эксплуатации «За рулем» – с октября 2025
  • Пробег на момент отчета – 14 000 км

Поездив на дизельном пикапе GWM Poer, для сравнения я взял его бензинового собрата. Выясню, кто из них выгоднее и удобнее в эксплуатации.

Но первая проблемка у бензинового «Пуэра» уже случилась: на приборной панели ненадолго зажглась лампа Check engine. При этом никаких отклонений в работе двигателя не было. Скорее всего, дело в качестве топлива, на которое электроника многих бензиновых машин реагирует более чутко, чем на дизелях.

Внедорожник из Китая с бензиновым двигателем: какие проблемы?

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
«Атом» испытали холодом: как электромобиль показал себя при -42°C
Кроссовер Avatr 07 выйдет в России летом 2026 года
Как не остаться без машины из-за ледяного дождя

Других проблем с пикапом нет. А когда Москву завалили первые снегопады, то он раскрылся в полной мере, легко преодолевая любые снежные отвалы и залезая на те парковочные места, куда и водители кроссоверов не рискуют соваться

.

Рекомендуем
Почему сосед зимой никуда не ездил — из-за чего и как подводит дизель на морозе

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

  • Особенности повседневной эксплуатации большого пикапа на примере Great Wall Poer KingKong рассмотрены тут.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?

Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Виноградов Александр
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 91
28.02.2026 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Great Wall Poer

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв