Внедорожник из Китая с бензиновым двигателем: какие проблемы?
Great Wall Poer, 2.0Т (218 л. с.), А8
- Изготовитель – Great Wall Motors (GWM), Китай
- Год выпуска – 2024
- В эксплуатации «За рулем» – с октября 2025
- Пробег на момент отчета – 14 000 км
Поездив на дизельном пикапе GWM Poer, для сравнения я взял его бензинового собрата. Выясню, кто из них выгоднее и удобнее в эксплуатации.
Но первая проблемка у бензинового «Пуэра» уже случилась: на приборной панели ненадолго зажглась лампа Check engine. При этом никаких отклонений в работе двигателя не было. Скорее всего, дело в качестве топлива, на которое электроника многих бензиновых машин реагирует более чутко, чем на дизелях.
Других проблем с пикапом нет. А когда Москву завалили первые снегопады, то он раскрылся в полной мере, легко преодолевая любые снежные отвалы и залезая на те парковочные места, куда и водители кроссоверов не рискуют соваться
.
