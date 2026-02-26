Почему сосед зимой никуда не ездил — из-за чего и как подводит дизель на морозе

Какие проблемы дизельных двигателей подчеркнула прошедшая зима

Нынешняя зима была трудной для всех автомобилистов. Но у владельцев машин с дизельными моторами проблем возникало больше. Об этих проблемах и пойдет наш рассказ.

Загустевание дизельного топлива на морозе

В дизельном топливе содержатся парафиновые углеводороды, которые при положительных температурах никак себя не проявляют. Но как только холодает до 0°С, топливо мутнеет, густеет и не дает двигателю работать.

У дизельного топлива существует параметр – температура помутнения. Это момент, когда в топливе появляются первые кристаллы парафина. В летнем топливе это происходит уже при -5°С. При дальнейшем снижении температуры дизельное топливо становится настолько густым, что не проходит через фильтры. Это так называемая температура предельной фильтруемости. Если температура снижается еще, наступает полное застывание, при котором солярка превращается в твердую массу.

Согласно техническому регламенту, существует четыре типа дизельного топлива:

летнее – может работать до -5°С,

межсезонное – можно применять до -20°С,

зимнее – выдерживает температуру до -38°С,

арктическое – не загустевает до -44°С.

Нефтеперерабатывающие заводы выпускаю летнее топливо в гораздо больших количествах, чем зимнее, и это порой вызывает желание некоторых АЗС продавать его всеми правдами и неправдами.

Способы защиты от летней солярки

Владельцам автомобилей с дизельными двигателями рекомендую начинать заправлять автомобиль зимней соляркой при первых переходах столбика термометра через ноль. Ведь жизненные ситуации могут заставить вас не пользоваться автомобилем некоторое время, а зима уже вступит в свои права.

Что делать с замерзшим топливным баком, магистралями и фильтрами? Проблема только в том, что заправки не всегда спешат завозить зимнее дизтопливо. При заправке в переходный период нужно требовать паспорт качества топлива, который должен быть на каждой АЗС и предъявляться по первому требованию.

Второй способ – использование присадок-антигелей. Их добавляют в топливо заранее, при положительной температуре. Если топливо уже загустело, то никакая присадка его не разморозит. Антигели могут иметь разную концентрацию активных веществ, но в любом случае их следует заливать непосредственно перед заливкой топлива.

Жителям регионов, где фирменные сетевые АЗС редки или их совсем нет, можно посоветовать заправлять дизельное топливо в канистры и зимой держать их в гараже. А в бак наливать топливо из канистры. Если наливается, значит все в порядке, а если нет, то можно отогреть канистру в теплом помещении и добавить присадку-антигель.

Если топливо замерзло в баке, магистралях и фильтре, то единственный способ его разморозить – поместить машину в теплое помещение. Можно отбуксировать автомобиль в теплый гараж и дождаться, пока топливная система прогреется. Попытки отогреть систему паяльной лампой иногда от безысходности применяют дальнобойщики, но для легковых машин это крайне опасно, тем более что баки у многих из них сегодня пластиковые.

Разбавление дизельного топлива бензином или керосином не даст ему загустеть, но это крайне вредно для дорогостоящей топливной аппаратуры дизеля. Дело в том, что смазывающая способность такого коктейля ниже, чем у нормального дизельного топлива.

Свечи накаливания дизельного двигателя

Летом на современных дизельных автомобилях присутствие свечей накаливания почти незаметно. Они очень быстро нагреваются, и система управления двигателем разрешает пуск мотора.

В холодное время года роль свечей весьма велика. Самовоспламенение топлива — основа работы дизеля – возможно только при достаточно высокой температуре, которую в первый момент в пока еще ледяном двигателе и обеспечивают свечи. Но ресурс этих изделий не безграничен. Ведь они находятся в камере сгорания постоянно, причем на современных моторах они греются не только для пуска мотора, но и еще довольно долго при работе. Это нужно для более полного сгорания топлива и снижения вредных выбросов в атмосферу.

Но случается так, что в летнюю жару одна или даже несколько немолодых свечей накаливания перегорают. И до наступления холодов владелец может не догадываться об этом. Некоторые автомобили имеют систему диагностики исправности свечей накаливания, но существуют и менее интеллектуальные системы.

Перед наступлением зимы работоспособность свечей накаливания должна быть проверена и восстановлена, иначе проблем с пуском не избежать.

Подготовка дизельного автомобиля к зиме

Автомобиль с дизельным двигателем требует большей заботы, чем его бензиновый собрат.

Критически важным является состояние аккумулятора. Ведь от него при пуске требуется энергия на нагрев свечей накаливания и на работу стартера, которому нужно вращать более массивные детали и преодолевать более высокую степень сжатия.

Топливный фильтр перед зимой лучше установить новый: уровень защиты от грязи и воды повысится.

Моторное масло советую залить с минимальной из разрешенных вязкостью. Это позволит коленвалу двигателя при пуске проворачиваться быстрее. Такое масло раньше разойдется по всем узлам двигателя.

Самым радикальным способом будет установка подогревателя. Электрического, если есть доступ к сети 220 В, или автономного, работающего на топливе из бака машины. Только надо понимать, что подогрев двигателя не избавляет вас от необходимости заливать топливо по сезону.

Не советую использовать аэрозоли для быстрого пуска двигателя без крайней необходимости. Современный мотор может быть поврежден в результате передозировки таким средством. Работа после пуска может быть очень жесткой: в инструкциях к подобным препаратам часто есть требование отключить свечи накаливания перед пуском.

