Что нельзя оставлять зимой в багажнике?

Эксперт Ревин назвал 3 важных предмета, которые нельзя в морозы оставлять в авто

Прежде всего, остановимся не на том, что может испортиться в морозы, а на устройствах, которые должны повышать удобство зимней эксплуатации автомобиля, а то и обеспечивать возможность этой эксплуатации.

Размораживатель замков

Казалось бы, механические замки ушли в прошлое и размораживатель – не самая нужная вещь. Но если аккумулятор автомобиля окажется разряжен, то открыть автомобиль «с кнопочки» уже не получится. Сесть аккумулятор может и по причине старости, и по причине долгой стоянки без движения, а также из-за забывчивости владельца, оставившего включенными потребители тока.

Все автомобили имеют возможность механического открывания дверей, но личинка замка может замерзнуть. И тут потребуется размораживатель, причем в руках, а не в недоступном багажнике или перчаточном ящике.

Литий-ионный пускач

Если стартер отказывается вращать коленчатый вал автомобиля или делает это совсем медленно, то мотор не запустится. Причина, скорее всего, кроется в севшем аккумуляторе. Можно пустить мотор с помощью «прикуривающих» проводов, машину с механической коробкой завести «с толкача». Но самый удобный и автономный способ – это пауэр-банк для автомобиля. Присоединяем «крокодилы» к клеммам АКБ, и двигатель легко оживает. Но при этом пускач, или, как его еще называют, бустер, должен быть теплым. Замерзший прибор, вынутый из багажника, не поможет.

Элементы питания

Некоторые особо предусмотрительные автолюбители возят запасные элементы питания для ключа от автомобиля и от брелока сигнализации в перчаточном ящике. Иметь с собой запасные батарейки, чтобы всегда быстро заменить разряженный элемент питания, – подход вполне правильный. Но только в теплое время года. На морозе батарейки не выдают заявленные показатели тока и могут даже выйти из строя. Хранить их в машине – бесполезно.

Ревин Алексей
Фото:freepik / frimufilms
18.02.2026 
Фото:freepik / frimufilms
