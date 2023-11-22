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Что и когда замерзает в автомобиле – отвечают эксперты и автопроизводители

«За рулем» выяснил, какая минусовая температура предельна для машины

Автопроизводители нарушают закон?

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Если автопроизводители начнут строго следовать действующим стандартам, зимой на дорогах останется разве что спецтехника. Ведь согласно ГОСТ Р 54120-2010 «Двигатели автомобильные. Пусковые качества», бензиновый мотор в базовом оснащении обязан пускаться до минус 20 оС, а дизельный – до минус 10 оС.

Поэтому надежный пуск мотора на 40-градусном морозе ни один производитель не гарантирует. Эксплуатируете машину в таких условиях – устанавливайте электронагреватели, пользуйтесь пускозарядными устройствами, паркуйтесь в теплых гаражах. Или не глушите моторы зимой, как поступают водители на Севере.

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Комментарий эксперта

Денис Загарин, директор Центра испытаний НАМИ:

– Согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» обязательные требования в отношении предельных температур, при которых должна сохраняться работоспособность автомобиля, регламентированы только для автомобилей скорой медицинской помощи. Они находятся в диапазоне от минус 40 °С до + 40 °С.

Для остальных категорий транспортных средств предельные температуры устанавливаются изготовителем и приводятся в руководстве по эксплуатации.

Нормативные значения диапазонов рабочих температур и предельных рабочих температур также приведены в ГОСТ 15150-69. Для транспортных средств климатического исполнения «У» (умеренный климат) эти значения составляют от минус 40 °С до плюс 40 °С.

В соответствии с национальным стандартом ГОСТ Р 50992-2019 для частных автомобилей изготовителем может быть установлен более узкий диапазон рабочих и предельных рабочих температур.

Положения стандартов ГОСТ 15150-69 и ГОСТ Р 50992-2019 в настоящее время носят рекомендательный характер.

Двигатель запустится?

Нужно ли бояться дизеля зимой? Тест-заморозка

Существуют также требования, регламентирующие пусковые качества двигателей (ГОСТ Р54120-2010). Например:

– для бензиновых моторов температура холодного пуска – минус 20 °С в базовом оснащении, а с применением устройств облегчения пуска –минус 30 °С;

– для дизелей с камерой в поршне, турбонаддувом и степенью сжатия не ниже 15 температура холодного пуска составляет минус 10 °С, а при применении устройств облегчения пуска – минус 20-25 °С.

– при применении систем тепловой подготовки двигателя для техники народно-хозяйственного назначения температура холодного пуска составляет минус 45 °С.

Технические жидкости не замерзнут

С бензином проблем не будет: он замерзает примерно при минус 70 °С. С дизтопливами ситуация сложнее: летнее ДТ рассчитано на температуру не ниже минус 10 °С, межсезонное – минус 15 °С, зимнее – минус 35 °С, а арктические – минус 65 °С. Поэтому при первых морозах, когда в баках часто еще летняя солярка, машины с дизелями не заводятся.

У охлаждающих жидкостей температурный запас тоже есть. ГОСТ 28084-89 указывает на значения в минус 40 °С и минус 65 °С соответственно для антифризов ОЖ-40 и ОЖ-65.
У охлаждающих жидкостей температурный запас тоже есть. ГОСТ 28084-89 указывает на значения в минус 40 °С и минус 65 °С соответственно для антифризов ОЖ-40 и ОЖ-65.

С моторными маслами при правильном выборе проблем быть не должно. «Нулевки» (например, 0W-20) могут обеспечивать проворачивание коленвала при минус 35 °С и прокачиваемость масла при минус 40 °С.

Если температура в вашем регионе редко опускается ниже минус 30 оС, совсем не обязательно заливать «нулевку». Вполне подойдут масла-«пятерки» (5W-30 или 5W-40) – они на 25-30% дешевле.

Незамерзающие жидкости на основе изопропилового спирта теряют текучесть уже при минус 15 градусах. На сильном морозе приемлемую вязкость сохраняют только жидкости на основе запрещенного метанола.
Незамерзающие жидкости на основе изопропилового спирта теряют текучесть уже при минус 15 градусах. На сильном морозе приемлемую вязкость сохраняют только жидкости на основе запрещенного метанола.

Батареи на морозе

Как завести двигатель, если АКБ села: провода или бустер?

ГОСТ Р 53165-2008 оговаривает стойкость АКБ к воздействию температур в минус 40 °С. Только речь идет о хранении, а не о работоспособности. К примеру, токи холодной прокрутки (максимальный ток, который батарея может отдать стартеру) проверяют при гораздо более скромной температуре в минус 18 °С.

Куда важнее, что на морозе батарея практически не принимает заряд, пока не согреется. Но отдавать ток в нагрузку кое-как может!

Из-за частых коротких поездок в морозы даже новые АКБ садятся без дополнительной подзарядки буквально за неделю. Это – одна из особенностей зимней эксплуатации любой машины.

Что обещают производители?

Ни один автопроизводитель не напишет, что при температуре ниже -20 оС пользоваться машиной нельзя. Такой автомобиль просто не станут покупать. И вот что производители гарантируют автолюбителям.

Автомобили Lada предназначены для перевозки людей и багажа при температуре окружающего воздуха от минус 40 °C до плюс 45 °C.

Эксплуатация автомобилей Chery допускается в диапазоне от минус 30 до плюс 45 °C.

У Hyundai стандартная «нижняя» температура – минус 30 °C. Для машин, поставлявшихся в РФ, была проведена адаптация до минус 40 °C.

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На Renault производитель гарантирует пуск двигателя при температуре до минус 30 °C.

Для автомобилей Evolute – от минус 24 до плюс 49 °C.

Для Porsche и Mazda ограничения не указаны.

На Kia ответили уклончиво: «Машины приспособлены для эксплуатации в России».

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За РулемКолодочкин Михаил
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