Самая нужная вещь для зимы: выбрали лучшие сетевые подогреватели

Как приятно в мороз садиться в теплый автомобиль! А прогреть его можно и от сети 220 В. Эксперты «За рулем» сравнили семь разнотипных «электрочайников» для мотора.

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Нагревать то, что должно охлаждать? Звучит странно, но именно таково назначение сетевых подогревателей охлаждающей жидкости (ОЖ).

Мы приобрели семь таких устройств, которые можно разделить на две группы: подогреватели с циркулярным насосом и без него. Насос постоянно прокачивает ОЖ по системе, а при его отсутствии прогрев идет исключительно за счет конвекции. Теплая жидкость поднимается вверх, холодная опускается вниз — как учили в школе. Заявленная мощность всех устройств — 1,5 кВт, питание — от сети 220 В.

Что делает подогреватель?

Основная задача — облегчение пуска двигателя при самых низких температурах окружающего воздуха.

При этом водителю и пассажирам быстрее становится тепло в салоне.

Кроме того, вследствие улучшения смазки трущихся деталей снижается износ двигателя.

Наконец, экономятся время и топливо, необходимые для прогрева мотора.

Кому это нужно?

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В первую очередь подобные подогреватели могут пригодиться владельцам холодных гаражей с электроснабжением. Они могут включать их с помощью бытового таймера, настроенного на определенное время, или управляемой с телефона GSM-розетки.

Девайсы такого рода подойдут и хозяевам частных домов, у которых автомобиль стоит на участке. Перед завтраком владелец включает подогреватель и, собравшись, может сразу ехать, не тратя время на прогрев.

И, конечно, их могут применять все, у кого на парковке есть доступ к электророзетке.

Какими бывают сетевые подогреватели охлаждающей жидкости?

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В продаже встречаются подогреватели мощностью от 500 Вт до 3 кВт. Мы выбрали среднюю мощность, которую должна выдерживать проводка любого гаража или бытовой розетки. В конце концов, 1,5 кВт — это несколько меньше среднестатистического бытового ­чайника.

Казалось бы, устройства с совсем малой мощностью в принципе можно оставлять включенными на всю ночь. Ничего при этом не закипит. Но инструкции так делать не велят, а потому, придя в гараж, утром придется очень долго ждать, пока появится хоть какое-то тепло. А слишком мощные подогреватели могут оставить без света не только ваш гараж, но и всех соседей.

Как сравнивали

Испытательный стенд, сделанный из 10‑литровой канистры, позволил оценить реальное время прогрева жидкости в равных условиях.

Основное требование к подобным устройствам — эффективность прогрева жидкости: чем быстрее, тем лучше. Однако время прогрева никто из производителей не заявляет: слишком многое зависит от автомобиля, условий эксплуатации, погоды и так далее. Мы решили испытать все девайсы на стенде собственного изготовления, создав единые условия для всех.

Заодно померили токи потребления и оценили электробезопасность : нет ли токов утечки?

При замерах температуры возникли проблемы. Изначально мы решили оценить время прогрева до 60 ºС — при более высоких значениях может срабатывать термозащита устройств. Подогреватели с насосами честно прогревали весь объем жидкости, тратя на это от 24 до 30 минут.

А вот конвекционные изделия повели себя совершенно иначе. Спиртовой столбик градусника достигал 60‑градусной отметки, в среднем, всего за 7–10 минут, однако наверху жидкость действительно прогревалась, а внизу при этом оставалась практически холодной.

Штатный указатель температуры двигателя в этом случае покажет, что мотор неплохо прогрелся, только это будет относиться разве что к головке блока цилиндров, где и располагается датчик температуры.

Для древних карбюраторных машин это неплохо: бензин будет лучше испаряться, что облегчит пуск. Но надеяться на снижение износа мотора при этом не приходится, да и до «печки» теплая ОЖ может не дойти.

Жидкость в подогревателе не застаивается ­благодаря насосу — если только в системе не образовалась воздушная пробка. Электродвигатель переменного тока и ТЭН в подогревателе с циркуляционным насосом защищены предохранителями.

Участники испытаний, итоги экспертизы и выводы экспертов — на следующей странице.