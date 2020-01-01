Какой антифриз заливают в новый автомобиль?
Владельцы новеньких машин, а также те, кто привык обслуживаться на фирменных станциях, не интересуются такими мелочами. И, наверное, правильно делают: современный подход автозаводов к своей продукции основан на том, что владелец машины должен как можно реже совать нос в ее потроха. Что-то не так — звони на сервис!
Но далеко не все россияне посещают официальные сервисы: для многих это слишком дорого. А запутаться в тонкостях инструкций со ссылками на стандарты — проще простого. Между тем современные даунсайзинговые двигатели особенно чувствительны к перегреву и не терпят вольностей при подборе технических жидкостей.
Так какую же охлаждающую жидкость использовать тому, кто не имеет представления о марке антифриза, залитого в систему охлаждения его машины? Банальный ответ известен: заливай ту же самую, что и была. А какую именно-то? Как она называется?
Рождение мифа
В самом сложном положении находятся обладатели бэушных автомобилей с неизвестной биографией. Они теоретически лишены возможности знать марку антифриза, залитого ранее. В итоге человек идет в магазин и просит продать ему что-то вроде «антифриза для Тойоты Королла». Или, по совету «знатоков-доброжелателей», начинает выискивать на полках антифриз определенного цвета. Например — красного.
Так и рождаются дурацкие мифы: мол, заливайте красное к красному, зеленое к зеленому. Но это — чушь. Потому что никакого отношения к химическому составу охлаждающих жидкостей их цвет не имеет. Все они изначально бесцветные, а цвет им придает краситель. А вот по составу функциональных присадок современные антифризы делятся на несколько типов: карбоксилатный (ОАТ), гибридный (Hybrid), лобридный (Lobrid) и традиционный (Traditional).
Что может произойти?
А уж это кому как повезет. Откажет насос охлаждающей жидкости, перегреется головка блока цилиндров — и все потому, что современные охлаждающие жидкости разных типов нельзя смешивать между собой.
Почему такое возможно? Потому что игра с красителями никем не контролируется. А на российском рынке присутствуют охлаждающие жидкости, которые выпускаются сотней различных производителей. И они могут менять цвет своей продукции хоть каждый день!
И если, к примеру, в антифриз красного цвета долить тоже красный, но сделанный по другой технологии, то за поведение такого зелья уже никто не отвечает. Но ни продавцы, ни блогеры не заостряют на этом внимание — им проще утверждать, что красное нужно мешать с красным. Между тем, на практике возможна обратная картина: в антифриз красного цвета можно подливать, скажем, зеленую жидкость, если они при этом одного типа. А вот красную, но иного типа, подливать как раз нельзя!
Что делать-то?
Все-таки надо выяснить, какой тип антифриза использован в автомобиле вашей марки.
Для справки укажем, что на вазовских машинах применяют карбоксилатные жидкости, а для BMW, Volvo и Mercedes обычно используют гибридные. Японские и корейские производители продвигают собственные ОЖ, которые, как правило, имеют названия, идентичные марке автомобиля (Toyota, Nissan, Honda и т. д.). В основном это карбоксилатные или лобридные жидкости. Традиционные же антифризы, в общем-то, устарели.
И последнее. Приобретая подержанный автомобиль, замените антифриз целиком. Мотор скажет спасибо.