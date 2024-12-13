#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Toyota Crown
13 декабря
2,5 л, 236 сил, автомат: в Россию привезли новый седан Toyota
В России появился в продаже новый седан Toyota...
FAW Bestune B70
13 декабря
Богатое оснащение и 3 комплектации с двумя моторами на выбор — известна цена авто
Bestune объявил старт продаж и цены на новый...
Автозапуск и зимний пакет: бренд анонсировал спецусловия при покупке автомобилей
13 декабря
Автозапуск и зимний пакет: бренд анонсировал спецусловия при покупке автомобилей
Solaris запустил программу, по которой выгода...

Подержанные машины подорожали в России: почему продавцы подняли цены

«Автостат»: средняя цена автомобиля с пробегом выросла впервые за девять месяцев

Средняя цена подержанной легковой машины в ноябре составила 1,47 млн руб., что на 1,4% (или на 20 тыс. руб.) больше, чем в октябре. Авто с пробегом впервые подорожали в России за последние 9 месяцев.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Максимальные цены были зафиксированы в феврале (1,61 млн руб.), а затем стоимость б/у машин понемногу снижалась. В октябре средняя цена составила 1,45 млн руб.

Рекомендуем
Рама, «пневма», кожа: самый мощный (и самый дорогой) Tank

Подорожание машин на вторичке в ноябре эксперты объясняют повышением утильсбора, девальвацией рубля и инфляцией.

В целом за год б/у машины все равно подешевели. Так, по отношению к ноябрю 2023 года их средняя цена снизилась на 12%, или на 200 тыс. руб.

Ранее «За рулем» перечислил самые частые поломки в машине в сильные холода.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Автостат»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 19
13.12.2024 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
-1