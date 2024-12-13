Подержанные машины подорожали в России: почему продавцы подняли цены

«Автостат»: средняя цена автомобиля с пробегом выросла впервые за девять месяцев

Средняя цена подержанной легковой машины в ноябре составила 1,47 млн руб., что на 1,4% (или на 20 тыс. руб.) больше, чем в октябре. Авто с пробегом впервые подорожали в России за последние 9 месяцев.

Максимальные цены были зафиксированы в феврале (1,61 млн руб.), а затем стоимость б/у машин понемногу снижалась. В октябре средняя цена составила 1,45 млн руб.

Подорожание машин на вторичке в ноябре эксперты объясняют повышением утильсбора, девальвацией рубля и инфляцией.

В целом за год б/у машины все равно подешевели. Так, по отношению к ноябрю 2023 года их средняя цена снизилась на 12%, или на 200 тыс. руб.

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Источник: «Автостат»