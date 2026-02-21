Китайский кроссовер и снежная зима: на чем сэкономили?

Опубликован отчет по зимней эксплуатации кроссовера GAC GS3

GAC GS3 со своим просветом в 175 мм и «зубастыми» шинами Ikon Autograph Ice 9 SUV размерностью 235/45 R19 справляется в два-три рывка. Даже систему стабилизации отключать не приходится: электроника допускает небольшую пробуксовку, ровно такую, чтобы машина не потеряла ход в рыхлом снегу.

Лобовое стекло с нитями электрообогрева оттаивает за 2–3 минуты при –10 ºC. Обогрев сидений справляется со своей задачей буквально за минуту.

А вот салон прогревается значительно дольше. Только после начала поездки, когда двигатель начинает работать под нагрузкой, из отопителя начинает поступать по-настоящему теплый воздух. Помогает штатный дистанционный запуск.

Средний расход с 8,2 л на сотню в летний период поднялся до 8,7 л зимой. Заправляю только 92‑й бензин, что допускает производитель. Перебоев в работе двигателя при холодных пусках и в режиме прогрева не замечено.

Перед стоянкой надо не забыть выключить стеклоочиститель – иначе при дистанционном запуске он начнет работать. Будь на машине еще больше снега, моторчик может и не сдюжить.

Словом, GS3 в условиях настоящей русской зимы проявил себя вполне беспроблемным даже без гаражного хранения. Есть только два недочета: отсутствие подогрева руля и выдвижные ручки дверей.

Обе щетки можно приподнять, не переводя в сервисный режим: удобно!

После мойки их нужно тщательно продувать, иначе замерзнут в открытом положении. А во время снегопадов под них набивается и примерзает снег. Странно, что китайцы еще не начали внедрять в такие ручки систему подогрева.

Ручки дверей автоматически складываются при наборе скорости, но если после мойки их тщательно не высушили или под них набился снег, так и останутся торчать.

Справедливости ради, торчащие из-за наледи ручки на функциональности не сказались: двери открываются и закрываются. Страдает лишь эстетика.

Техническое обслуживание

Первые два ТО по регламенту проводятся с интервалом 5 тысяч км, дальше – каждые 10 тысяч.

Накануне тестовая машина посетила плановое ТО на 30 тысячах км пробега. Оно включает минимальный набор процедур по проверке и замене (при необходимости) расходников. Стоимость такого ТО у московских дилеров – от 14 до 21 тысяч рублей. Обычные цены.

Емкость бачка стеклоомывателя – всего 2,5 л, сигнализатора низкого уровня жидкости нет.

Дороже обойдутся следующие ТО:

каждые 40 тысяч км предписана замена свечей зажигания и охлаждающей жидкости (система вмещает 8,3 л);

раз в 50 тысяч необходима замена фильтра адсорбера и фильтрующего элемента в роботизированной коробке передач;

каждые 60 тысяч км – замена приводного ремня вспомогательных агрегатов и ремня ГРМ;

довольно часто требуется замена тормозной жидкости – каждые 20 тысяч.

Обмерзшие окна оттаивают за 3–5 минут. С запотеванием в теплую сырую погоду система кондиционирования тоже вполне справляется.

Отдельно отмечу живучесть элементов подвески. К пробегу 30 тысяч км у многих китайских одноклассников, например, из каршеринга, чувствуется усталость. Появляются побрякивания на неровностях, которые многие производители еще не считают за неисправность, а GS3 отрабатывает неровности как новенький, без посторонних звуков.

Фокус-группа

Моя персональная фокус-группа для оценки тестовых автомобилей собирается в кофейне у дома и состоит из владельцев Volvo XC90, Kia Carnival и Toyota RAV4. Автомобили сугубо семейные, хоть и из других классов. Но все владельцы машин как один отметили, что базовые потребности семьянина GS3 тоже выполняет.

У подушек передних кресел есть шторки. Если вывернуть их на центральный тоннель, то никакая мелочь из карманов не высыпется под сиденье.

Салон вполне вместительный для четверых взрослых, детям на втором ряду тем более вольготно. И в целом машина просторнее, чем может показаться при взгляде снаружи. Багажник на 341 л хоть и небольшой, но ущербным его тоже не назовешь. Единственное – не хватает ему крючков и петель для крепления поклажи и розетки на 12 В для подключения компрессора.

Над русификацией нужно поработать. «Уверенно» и «ладно» – такими словами обозначены кнопки подтверждения в меню, а люк в крыше китайцы назвали «слуховое окно».

А вот владелец видавшего виды седана Volkswagen Polo, который уже давно присматривает, на какой бы кроссовер пересесть, прямо загорелся покупкой после знакомства с GS3. Благо, по нынешним временам это один из самых доступных современных ­компактов: базовая версия оценивается в 2,45 млн рублей.

GAC GS3, 1.5T (170 л. с.), Р7

Изготовитель – GAC Motor, КНР

Год выпуска – 2024

В эксплуатации «За рулем» – с июля 2025 года

Пробег на момент отчета – 30 000 км

Расходы на содержание (6000–30 000 км)*

Из них на бензин (АИ-92, средний расход 8,7 л/100 км) – 130 687 руб.

ТО-10 000 – 20 400 руб.

ТО-20 000 – 27 300 руб.

ТО-30 000 – 20 400 руб.

Общие расходы – 198 787 руб.

Стоимость 1 км пробега – 8,28 руб.

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»? Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.