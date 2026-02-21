Китайский кроссовер и снежная зима: на чем сэкономили?
GAC GS3 со своим просветом в 175 мм и «зубастыми» шинами Ikon Autograph Ice 9 SUV размерностью 235/45 R19 справляется в два-три рывка. Даже систему стабилизации отключать не приходится: электроника допускает небольшую пробуксовку, ровно такую, чтобы машина не потеряла ход в рыхлом снегу.
Лобовое стекло с нитями электрообогрева оттаивает за 2–3 минуты при –10 ºC. Обогрев сидений справляется со своей задачей буквально за минуту.
А вот салон прогревается значительно дольше. Только после начала поездки, когда двигатель начинает работать под нагрузкой, из отопителя начинает поступать по-настоящему теплый воздух. Помогает штатный дистанционный запуск.
Средний расход с 8,2 л на сотню в летний период поднялся до 8,7 л зимой. Заправляю только 92‑й бензин, что допускает производитель. Перебоев в работе двигателя при холодных пусках и в режиме прогрева не замечено.
Словом, GS3 в условиях настоящей русской зимы проявил себя вполне беспроблемным даже без гаражного хранения. Есть только два недочета: отсутствие подогрева руля и выдвижные ручки дверей.
После мойки их нужно тщательно продувать, иначе замерзнут в открытом положении. А во время снегопадов под них набивается и примерзает снег. Странно, что китайцы еще не начали внедрять в такие ручки систему подогрева.
Справедливости ради, торчащие из-за наледи ручки на функциональности не сказались: двери открываются и закрываются. Страдает лишь эстетика.
Техническое обслуживание
Первые два ТО по регламенту проводятся с интервалом 5 тысяч км, дальше – каждые 10 тысяч.
Накануне тестовая машина посетила плановое ТО на 30 тысячах км пробега. Оно включает минимальный набор процедур по проверке и замене (при необходимости) расходников. Стоимость такого ТО у московских дилеров – от 14 до 21 тысяч рублей. Обычные цены.
Дороже обойдутся следующие ТО:
- каждые 40 тысяч км предписана замена свечей зажигания и охлаждающей жидкости (система вмещает 8,3 л);
- раз в 50 тысяч необходима замена фильтра адсорбера и фильтрующего элемента в роботизированной коробке передач;
- каждые 60 тысяч км – замена приводного ремня вспомогательных агрегатов и ремня ГРМ;
- довольно часто требуется замена тормозной жидкости – каждые 20 тысяч.
Отдельно отмечу живучесть элементов подвески. К пробегу 30 тысяч км у многих китайских одноклассников, например, из каршеринга, чувствуется усталость. Появляются побрякивания на неровностях, которые многие производители еще не считают за неисправность, а GS3 отрабатывает неровности как новенький, без посторонних звуков.
Фокус-группа
Моя персональная фокус-группа для оценки тестовых автомобилей собирается в кофейне у дома и состоит из владельцев Volvo XC90, Kia Carnival и Toyota RAV4. Автомобили сугубо семейные, хоть и из других классов. Но все владельцы машин как один отметили, что базовые потребности семьянина GS3 тоже выполняет.
Салон вполне вместительный для четверых взрослых, детям на втором ряду тем более вольготно. И в целом машина просторнее, чем может показаться при взгляде снаружи. Багажник на 341 л хоть и небольшой, но ущербным его тоже не назовешь. Единственное – не хватает ему крючков и петель для крепления поклажи и розетки на 12 В для подключения компрессора.
А вот владелец видавшего виды седана Volkswagen Polo, который уже давно присматривает, на какой бы кроссовер пересесть, прямо загорелся покупкой после знакомства с GS3. Благо, по нынешним временам это один из самых доступных современных компактов: базовая версия оценивается в 2,45 млн рублей.
GAC GS3, 1.5T (170 л. с.), Р7
- Изготовитель – GAC Motor, КНР
- Год выпуска – 2024
- В эксплуатации «За рулем» – с июля 2025 года
- Пробег на момент отчета – 30 000 км
Расходы на содержание (6000–30 000 км)*
- Из них на бензин (АИ-92, средний расход 8,7 л/100 км) – 130 687 руб.
- ТО-10 000 – 20 400 руб.
- ТО-20 000 – 27 300 руб.
- ТО-30 000 – 20 400 руб.
- Общие расходы – 198 787 руб.
- Стоимость 1 км пробега – 8,28 руб.
* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?
Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.
- «За рулем» можно читать и в MAX