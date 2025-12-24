Делаем ТО китайского кроссовера самостоятельно: что показал тест-ремонт

Эксперт «За рулем» показал, как обслуживать и ремонтировать GAC GS3

Кроссовер GAC GS3 неплохо зашел на рынок: интересный внешне, а цены вменяемые. Но одно дело покупка, а другое – эксплуатация.

GAC – не самая распространенная марка в России. Скажется ли это на покупке запасных частей и расходников? И есть ли сложности в проведении планового обслуживания и легкого ремонта?

Выясним на живом кроссовере, а сложность работ оценим по пятибалльной шкале.

Замена масла: 4,0 балла

Снизу, вместе со сливной пробкой, расположен и масляный фильтр. Чтобы их увидеть, нужно снять мощную металлическую защиту. Держится она на четырех болтах с головками «на 10». Желательно под рукой иметь гидравлическую стойку или помощника. В одиночку сложно одновременно держать тяжелый лист и откручивать крепеж.

Для сливной пробки потребуется ключ «на 17».

Снимать фильтр удобно, ничего не мешает. Оригинальный китайский фильтр стоит 650 рублей. Есть и аналоги – как от неизвестных фирм за 250–300 рублей, так и от именитых компаний вроде Mahle за 1500–1700 рублей.

Для полной замены нужно 4,2 литра масла. За один литр оригинальной «моторки» GAC вязкостью 0W‑20 просят чуть больше тысячи рублей. Самое доступное масло нужного допуска API SN от компаний вроде Mirax стоит вдвое дешевле. Ну а масло Bardahl или Eni обойдется в 3500–4000 рублей за литр.

Замена воздушного фильтра: 4,0 балла

При замене воздушного фильтра нужно соблюдать осторожность. Крышка корпуса держится на семи винтах с головкой Torx Е25. В корпусе отсутствуют металлические закладные, так что при обратной установке нужно быть предельно аккуратным с усилием затяжки, иначе пластиковая резьба долго не протянет.

Также стоит быть внимательным при выкручивании винтов: они никак не фиксируются в крышке, а моторный отсек очень плотный, так что ронять их туда не стоит.

Фильтр почти прямоугольной формы, но один угол скошен, так что подобрать фильтрующий элемент по размеру не выйдет. Оригинальный фильтр стоит 1600 рублей. Заменителей немного, а цены варьируются от одной до двух тысяч рублей.

Замена салонного фильтра: 4,0 балла

Фильтр салона расположен под передней панелью за вещевым ящиком. Чтобы до него добраться, сначала нужно снять крышку «бардачка». Для выкручивания направляющих понадобится очень короткая отвертка или монетка. Вместе с последней лучше взять плоскогубцы – усилие велико. Также нужно отсоединить доводчик.

После того как крышка откинется, взору открывается еще одна пластиковая крышка. Держится она только на направляющих, так что инструмент не понадобится. И только за ней – корпус салонного фильтра.

Чтобы снять крышку фильтра, нужно с одной стороны сжать пластиковые усики. С другой крышка удерживается направляющей.

Фильтр – стандартного размера, и его можно подобрать. Оригинальный элемент стоит чуть больше тысячи рублей. За неизвестные изделия из китайских подвалов просят 250–300 рублей. Фильтры LYNXauto или Azumi раз в пять дороже.

Замена свечей: 3,0 балла

Более-менее свободный доступ к свечному колодцу – только у четвертого цилиндра. А вот для замены остальных трех свечей нужно много дополнительных операций. Двигатель GS3 оснащен жидкостным промежуточным охладителем воздуха, который перекрывает три из четырех цилиндров. Так что придется его демонтировать.

Чтобы ослабить хомут заднего патрубка, понадобится ключ с головкой «на 7». Спереди – еще один тонкий патрубок, который держится на пружинной скобе – потребуется шлицевая отвертка. Для снятия тонкой вакуумной трубки в передней части охладителя нужны клещи.

Корпус впуска держится на четырех болтах с головками «на 10». Сам корпус охладителя крепится к клапанной крышке двумя болтами «на 13».

Только после снятия охладителя (отсоединять патрубки с антифризом не нужно) можно добраться до катушек зажигания. Каждая из них держится на двух болтах «на 8».

Разъемы катушек легко снимаются, если отжать язычок отверткой. В свечных колодцах собирается много грязи. Стоит ее удалить перед заменой свечей. Для свечей нужен свечной ключ «на 14».

По умолчанию на GAC ставятся иридиевые свечи Torch. Комплект обойдется в 8000 рублей. Цены на аналоги варьируются от трех до восьми тысяч рублей за NGK и Denso.

Замена тормозных колодок: 4,0 балла

Колеса держатся на пяти болтах с головками «на 17». При обратной установке колес нужно быть внимательным с центральным декоративным колпаком, который встает только под определенным углом.

Для доступа к колодкам понадобится головка «на 14» и рожковый ключ «на 17». Первым выкручиваем болт, вторым удерживаем палец за шестигранник. Достаточно проделать это только с одним пальцем и откинуть суппорт.

Колодки дополнительно удерживаются пружинными скобами, потому при покупке новых колодок нужно смотреть, есть ли в них отверстия под скобы. Иначе придется сверлить их самостоятельно сверлом 2,5 мм.

Оригинальные тормозные колодки стоят порядка 18 тысяч рублей. Заменители обойдутся в 2500–18 000 рублей, в зависимости от качества.

Схема замены задних колодок схожа за исключением стояночного тормоза. Электронный «ручник» автоматически активируется при выключении зажигания. Чтобы не оставлять помощника внутри висящей на подъемнике машины, можно снять электропривод. Он держится на двух болтах под внутренний шестигранник «на 5».

Для откидывания суппорта нужны головка «на 13» для выкручивания болта и ключ «на 17», чтобы удерживать палец.

Родные колодки стоят 17 тысяч рублей. Аналоги – от 2 до 15 тысяч.

Замена реле и предохранителей: 4,0 балла

Блок предохранителей в моторном отсеке расположен рядом с корпусом воздушного фильтра.

Крышка держится на двух зажимах, снимается легко.

На обратной стороне есть только схема предохранителей и реле. Но щипцов и запасных предохранителей нет.

Второй блок установлен в салоне за пластиковой панелью снизу слева от рулевой колонки. Там же можно найти стандартный диагностический разъем.

Вывод: можно было и проще

Только замена моторного масла и воздушного фильтра в целом не вызывают проблем – остальные операции требуют внимания либо дополнительных ­действий и времени.

Хотелось бы и большего ассортимента запасных частей и расходников. Так что за простоту обслуживания и мелкого ремонта GAC GS3 на четверку не тянет. Как максимум – три с плюсом.

Цены на запасные части и расходные материалы

Цена оригинальных запчастей, ₽ Цена неоригинальных запчастей, ₽ минимальная максимальная Моторное масло 0W‑20 5500 2380 17 250 Масляный фильтр 650 240 1750 Воздушный фильтр 1620 950 1830 Салонный фильтр 1110 270 1550 Свеча зажигания (комплект) 8056 3310 8430 Передние тормозные колодки 18 160 2620 12 150

Трудоемкость обслуживания и ремонта

Оценка Необходимый инструмент Примечание Замена моторного масла 4,0 Ключ «на 10», ключ «на 17» Необходима смотровая яма или подъемник, а также стойка Замена воздушного фильтра 4,0 Головка Torx Е25 – Замена свечей зажигания 3,0 Ключ «на 7», «на 8», «на 10» и «на 13», клещи, шлицевая отвертка, свечной ключ «на 14» – Замена тормозных колодок 4,0 Головки «на 13», «на 14» и «на 17», шестигранник «на 5» Необходим домкрат или подъемник Замена реле и предохранителей 4,0 – – Замена салонного фильтра 4,0 Плоскогубцы, монета или ­короткая шлицевая отвертка –