Эти вопросы инспектора ДПС можно игнорировать. Даже в праздники

Юрист указал на истинные намерения сотрудника ГАИ, задающего странные вопросы

В целом, все вопросы инспекторов ГАИ можно разделить на три категории.

1. Правомерные. Помогают установить важные обстоятельства, необходимые для решения конкретных задач. Задаются исключительно в рамках должностной инструкции инспектора.

2. Противозаконные. Преследуют цель подготовить почву для совершения противоправных действий. К таким относятся вопросы, очевидно выходящие за рамки интересов сотрудника ГАИ.

3. Противоречивые. Двусмысленные вопросы, которые, в зависимости от контекста диалога, могут оказаться как правомерными, так и противозаконными.

Вопрос 1. Нарушаем?

Это противозаконный вопрос. Инспекторы иногда проверяют автолюбителей на знание ПДД прямо на дороге. Такой неожиданный вопрос о возможном нарушении дезориентирует водителя. Тем самым создается повод пригласить его в служебную машину для дальнейшего разбирательства.

Не нужно самим придумывать несуществующие нарушения. Помните: экзамен вы уже успешно сдали, повторять его специально для сотрудника ДПС не нужно.

Вопрос 2. Куда едете?

Законный вопрос. Но! Сообщите инспектору ГАИ лишь маршрут поездки. Не нужно рассказывать личную информацию, которую недобросовестный сотрудник может использовать против вас. Например, потратить ваше время, если вы торопитесь.

То есть, назвать сотруднику ДПС свой маршрут вы обязаны, однако не должны раскрывать подробности. Стоит отметить, что не каждый инспектор интересуется вашим маршрутом с корыстными целями.

«С моей точки зрения, вопрос правомерный. Маршрут следования водителя является существенным для обеспечения безопасности дорожного движения. Как правило, такой вопрос направлен на предупреждение водителя о сложностях в дорожной ситуации на определенных направлениях и обычно не влечет для него негативных последствий», – говорит адвокат, преподаватель ИМПЭ им. А.С. Грибоедова Алексей Аксенов.

Вопрос 3. Кем вы работаете?

Противоречивый вопрос. Отвечать на него надо обязательно, только если инспектор оформляет административный протокол, содержащий пункт о месте вашей работы.

Отвечать необязательно, если разговор ведется с целью, например, определить уровень вашего дохода или степень зависимости от автомобиля и наличия водительских прав.

«Ответственность за недостоверный ответ действующим законодательством не предусмотрена. Как правило, водители, не желающие отвечать на такой вопрос, просят поставить в графе «место работы» аббревиатуру ВНР – «временно не работаю». Можно сослаться на ст. 51 Конституции РФ: никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников», – подсказывает адвокат Алексей Аксенов.

Вопрос 4. Ну и что мы с вами будем делать?

Противозаконный вопрос. Различные интерпретации этого вопроса приходилось слышать многим водителям. Цель недобросовестного сотрудника проста: запутать водителя разговорами и подтолкнуть его к противоправным действиям.

Помните: предлагать взятку опасно! Доказать давление со стороны инспектора почти невозможно. А вот ваше желание решить проблему деньгами легко станет поводом для обвинения в даче взятки и серьезного наказания: согласно ч. 1 ст. 291 УК РФ, вплоть до двух лет тюрьмы.

«Чтобы не попасться на провокацию, ответ должен звучать так: "Все в соответствии с законом". Это универсальный ответ на любые "наводящие" вопросы инспектора. Если вас что-то смущает в диалоге с сотрудником полиции, возьмите на вооружение один простой вопрос: "А это законно?". Диктофон сейчас есть в каждом телефоне, поэтому ваш вопрос наверняка отобьет желание вымогать у вас деньги», – советует Алексей Аксенов.

