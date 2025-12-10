Как объехать мир на автомобиле — для этого нужна всего одна вещь

«За рулем» напомнил про преимущества международного водительского удостоверения

Чтобы управлять автомобилем за границей, лучше иметь международное водительское удостоверение (МВУ). С ним можно брать машины и мототехнику напрокат, что делает отдых интереснее. И вот полный гайд, как и где его получить.

Как выглядят международные права

Международные права – это плотная картонная книжка, в которой содержится несколько страниц:

на первой странице дается основная информация, такая как срок действия, номера международного и национального документов, место оформления и прочие сведения;

на разворотах приводятсданные владельца – ФИО, место рождения и прочие сведения сразу на нескольких языках;

категории, управление которыми разрешено отмечаются штампом, остальные графы остаются свободными.

Как пользоваться МВУ

Лучше всегда возить с собой международное водительское удостоверение, даже если страна, где вы гостите, принимает российские права. Так спокойнее.

Например, в Таиланде, несмотря на подписанную Венскую конвенцию, полиция и прокатчики часто требуют МВУ. То же самое касается Южной Кореи, Индонезии, Венесуэлы, Испании, Коста-Рики, Мексики, Ганы, Ватикана, Эквадора и Чили.

Международные права действуют только вместе с национальными: за границей придется показывать оба документа.

При длительном проживании за границей международные права придется поменять на местные. Условия обмена в каждой стране свои, поэтому заранее узнайте подробности.

Сроки замены МВУ

Международные права подлежат замене:

в случае утери (в случае утери национальных прав обновляется и МВУ);

по истечении срока действия местных прав – международное удостоверение автоматически становится недействительным (лучше обновить родные права, а потом сделать международные);

если истекает срок действия МВУ (3 года со дня выдачи).

Храните международное удостоверение аккуратно: положите во внутренний карман сумки, чтобы избежать загрязнений, защитите картон обложкой или пакетом на зип-застежке.

Как появилось МВУ

По окончании Второй мировой войны люди стали чаще путешествовать на своих машинах в другие страны или брать там транспорт напрокат. Правительства стран задумались над обеспечением законного передвижения своих граждан за границей.

В 1949-м в Женеве приняли Конвенцию о дорожном движении, которую поддержали СССР, США, большинство европейских государств, ряд азиатских и южноамериканских стран, а также Австралия и государства Океании.

Граждане стран, подписавших Женевскую конвенцию, получили право ездить по любым странам-участницам с обычными внутренними правами благодаря определенным договоренностям:

водители обязаны иметь подтверждающие документы: по запросу полицейского для собственного авто показывается регистрация машины, а при аренде — подтверждение аренды;

автомобили стран, принявших Конвенцию, должны иметь номера с латиницей и арабскими цифрами, что обеспечивает общее их понимание;

госномера машин стран-участниц должны выглядеть одинаково: светлый фон и черный шрифт.

В 1968 году была заключена Венская конвенция, и в дальнейшем некоторые страны перешли с Женевского соглашения на Венское.

По состоянию на 2025 год около 60 государств взаимно признают действие водительских прав. Но в ряде стран российское международное удостоверение недействительно. Например, в Китае и Японии. Там надо получать местные права, со сдачей экзаменов в полиции.

Но все может очень быстро меняться. Поэтому, если вы планируете зарубежную поездку на своем автомобиле или прокатном, то обязательно ознакомьтесь с актуальным списком стран, на территории которых признаются или не признаются права РФ.

