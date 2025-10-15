В довесок к «безвизу»: теперь китайские права можно оформить прямо на границе

Китай начал выдавать российским водителям временные права в упрощенном режиме

Правительство КНР начало процедуру выдачи гражданам РФ временных водительских удостоверений по упрощенной схеме «одного окна».

Как сообщила китайская юридическая газета «Фачжи жибао», упрощенный режим в тестовом режиме запущен в приграничном городе Хэйхэ – это северо-восточная провинция Хэйлунцзян и всего километр по мосту от Благовещенска. Теперь вместо трех рабочих дней, как прежде, на оформление удостоверения потребуются всего сутки. Такое упрощение стало возможным ввиду внедрения в Хэйхэ более эффективного механизма межведомственного документооборота, пишет источник.

На пограничном переходе «Благовещенск — Хэйхэ»

Теперь автомобилисту из России достаточно добраться до Хэйхэ и подать документы и заявление в местную нотариальную контору, которая сама согласует выдачу временных китайских прав с правоохранительными органами.

Отмечается, что нововведение запустилось менее чем через полтора месяца после объявления правительством Китая о введении 30-дневного безвизового режима в отношении российских граждан. Напомним, режим уже вступил в силу – с 15 сентября. Предполагается, что «безвиз» и упрощенная выдача водительских документов поспособствуют культурному обмену и улучшению деловой среды.