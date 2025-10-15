В довесок к «безвизу»: теперь китайские права можно оформить прямо на границе
Правительство КНР начало процедуру выдачи гражданам РФ временных водительских удостоверений по упрощенной схеме «одного окна».
Как сообщила китайская юридическая газета «Фачжи жибао», упрощенный режим в тестовом режиме запущен в приграничном городе Хэйхэ – это северо-восточная провинция Хэйлунцзян и всего километр по мосту от Благовещенска. Теперь вместо трех рабочих дней, как прежде, на оформление удостоверения потребуются всего сутки. Такое упрощение стало возможным ввиду внедрения в Хэйхэ более эффективного механизма межведомственного документооборота, пишет источник.
Теперь автомобилисту из России достаточно добраться до Хэйхэ и подать документы и заявление в местную нотариальную контору, которая сама согласует выдачу временных китайских прав с правоохранительными органами.
Отмечается, что нововведение запустилось менее чем через полтора месяца после объявления правительством Китая о введении 30-дневного безвизового режима в отношении российских граждан. Напомним, режим уже вступил в силу – с 15 сентября. Предполагается, что «безвиз» и упрощенная выдача водительских документов поспособствуют культурному обмену и улучшению деловой среды.
