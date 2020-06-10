Нам показали видео с моста, связывающего Россию и Китай

Мост готов, но ездить по нему пока нельзя. Ждем снятия ограничений.

Видеосюжет построенного моста через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе городов Благовещенск (РФ) — Хэйхэ (КНР) опубликовало Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Международный мост, соединяющий не только два берега, но и Россию с Китаем, ждет первых автомобилистов. Сложившаяся эпидемиологическая обстановка в мире и закрытые границы не позволили открыть мост в мае, когда было получено разрешение на ввод, поэтому фактически мостовой переход заработает только после снятия всех ограничений. А пока остается только любоваться местными красотами и восхищаться грандиозностью постройки.

Мост Благовещенск — Хэйхэ расположен между селом Каникурган на российском берегу и деревней Чанфа городского округа Хэйхэ — на китайском. Переход длиной более одного километра (1080 метров) начали строить еще в конце 2016 года.

Ежедневно по мосту смогут проезжать 630 грузовиков, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей. Пропускная способность в год — около 3 млн пассажиров и около 6 млн тонн грузов.

Каждая из сторон (российская и китайская) построила по 540 метров моста. Вместе с подъездными путями длина перехода составляет 19,9 км, из них 13,43 км находятся на территории Российской Федерации.

Инвестиции России в проект составили 13,6 млрд руб., Китай (в пересчете на рубли) вложил 5,2 млрд рублей.

Лет пятнадцать нам грозят, что китайские автомобили вот-вот «порвут» российский авторынок. Но этого все не происходит, хотя у двух марок есть шансы изменить ситуацию.



Видео: YouTube