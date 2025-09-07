Что изменится после введения безвизового режима между Россией и Китаем?

Guancha: безвиз с Россией откроет новые возможности для двустороннего туризма

Введение безвизового режима между Россией и Китаем окажет значительное влияние на туристические потоки и культурные связи между странами. На китайском новостном сайте Guancha 3 сентября было сообщено, что после объявления о безвизе, интерес к авиабилетам из Москвы в Китай увеличился в четыре раза в течение первых 30 минут.

Этим летом Россия вошла в тройку ведущих стран-источников туристов для Китая, с ростом бронирований на 150%. Популярными направлениями стали Пекин, Шанхай, Санья, Гуанчжоу и Харбин.

Российские туристы заняли важное место в китайском туризме. В Санье местные продавцы начинают учить русский язык, а в Пекине на Ябаолу россияне интенсивно совершают покупки. В Шанхае наблюдается растущий интерес к русскоязычным гидами и услугам. Далеко не в крупных городах, такой как Хуньчунь, активно развиваются сервисы для русскоязычных клиентов. Новый тематический парк «Восток» с русским дизайном и кухней стал популярен среди семей из России.

«За последние два года значительно возрос спрос на русскоязычные экскурсии в таких знаковых местах, как на набережной Вайтань, на Западной Нанкинской улице, в Юйюане и в Шанхайском Диснейленде. Всё больше отелей и торговых районов начинают внедрять русскоязычные вывески, системы самообслуживания с переводом и возможность оплаты иностранными картами», — говорится в материале.

Популярность Китая среди российских туристов объясняется несколькими факторами: во-первых, доступностью; на фоне ограничений для поездок в Европу, США и Японию Китай стал одним из немногих доступных направлений. Во-вторых, экономическая ситуация в России, несмотря на санкции, сохраняет стабильность: по данным Всемирного банка, ВВП России в 2023 и 2024 годах вырастет на 4,1% и 4,3%, что дает возможность россиянам тратить больше на путешествия.

С введением безвизового режима для россиян, в дальнейшем китайские граждане также смогут посещать Россию без визы на срок до 30 дней. На данный момент в действии упрощенный порядок: с 2023 года группы от трех до 50 человек могут путешествовать без визы на срок до 21 дня. Кроме того, введение электронных виз для китайцев значительно упростило въезд.

Теперь поездки на Байкал, в Москву, на Красную площадь и в Зимний дворец в Санкт-Петербурге станут проще, чем когда-либо. Это решение открывает новые возможности для двустороннего туризма, укрепляя культурные и экономические связи между двумя странами. «Безвизовый режим станет мощным стимулом для развития туризма, позволяя миллионам людей открыть для себя уникальные достопримечательности и традиции обеих стран», — подчеркивается в материале.