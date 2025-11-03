ДТП из-за ошибки электроники — как получить возмещение от автопроизводителя?

Глава ГАИ разъяснил ответственность изготовителя за нештатную работу электронных ассистентов

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Попал в аварию из-за того, что не успел затормозить перед впереди идущей машиной. Я ехал на новом автомобиле, оснащенном системой автоматического торможения, которая в итоге не сработала. На разборе в ГАИ признали виновным меня. При этом ОСАГО ущерб не покрыла, придется немало доплачивать. Есть ли смысл оспаривать решение и пытаться привлечь к ответственности производителя или это бесперспективно?

Ковалевский Артем, г. Екатеринбург

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Предполагаю, что по результатам рассмотрения обстоятельств дорожно-транспортного происшествия было установлено невыполнение вами ряда требований Правил дорожного движения Российской Федерации. Вероятно, это требования пунктов 10.1 (ошибки в выборе скоростного режима) и 9.10 (несоблюдение дистанции, позволяющей избежать столкновения).

Между тем, в настоящее время российское законодательство не содержит положений, позволяющих привлекать к ответственности за нарушение правил дорожного движения производителей транспортных средств, в том числе в случаях нештатной работы систем помощи водителю (к которым, в частности, относится и указанная вами система). Поэтому перспективы переложить ответственность за совершение дорожно-транспортного происшествия на предприятие-изготовитель вашего транспортного средства мне представляются достаточно сомнительными.

В то же время, если неисправность указанной системы помощи водителю подтверждена экспертно в установленном порядке, вы можете поставить вопрос о возложении обязанности по возмещению причиненного вреда на предприятие-изготовитель транспортного средства или его представителя . Данный вопрос разрешается на основании положений Гражданского кодекса Российской Федерации в досудебном или судебном порядке.

