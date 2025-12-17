#
Как получить максимальную выплату по европротоколу? Вот несколько важных советов

Глава ГАИ разъяснил нюансы оформления ДТП в отсутствие сотрудников ДПС

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Сейчас сотрудники ГАИ отказываются приезжать на ДТП, если там нет пострадавших и его можно оформить по европротоколу. Но в этом случае водители не могут получить полную сумму возмещения. Как не остаться «у разбитого корыта», когда суммы не хватит на ремонт только из-за того, что кому-то лень ехать на место аварии?

Эдгар, Московская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Дело не в лени. В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 25 апреля 2002 г. № 40ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» по общему правилу в случае оформления документов о ДТП без участия уполномоченных на то сотрудников полиции размер страхового возмещения, причитающегося потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного его транспортному средству, не может превышать 100 тысяч рублей.

Вместе с тем, в указанном случае законодательно также предусмотрена возможность получения возмещения в пределах 200 тысяч рублей при наличии разногласий участников ДТП относительно обстоятельств причинения вреда в связи с повреждением транспортных средств в результате ДТП, характера и перечня видимых повреждений транспортных средств.

При отсутствии таких разногласий ущерб возмещается в пределах 400 тысяч рублей. На такие пределы возмещения можно рассчитывать при условии фиксации данных о ДТП его участниками и передачи в Российский союз автостраховщиков (РСА) одним из следующих способов:

  • с помощью технических средств контроля, обеспечивающих оперативное получение формируемой в некорректируемом виде на основе использования сигналов глобальной навигационной спутниковой системы РФ информации, позволяющей установить факт ДТП и координаты места нахождения транспортных средств в момент ДТП;
  • с использованием программного обеспечения, соответствующего требованиям, установленным РСА по согласованию с Банком России, и обеспечивающего, в частности, фотосъемку транспортных средств и их повреждений на месте дорожно-транспортного происшествия.

Таким образом, отсутствие на месте ДТП сотрудников Госавтоинспекции не является препятствием для получения возмещения в полном объеме. Кроме того, при обращении в Госавтоинспекцию сотрудники могут предложить участникам ДТП прибыть в иное место, где будут оформлены документы о ДТП (например, подразделение Госавтоинспекции).

Пользуясь случаем, хочу напомнить о необходимости выполнения участниками ДТП, в результате которого вред причинен только имуществу, предписаний пункта 2.6.1 ПДД о первоочередном освобождении проезжей части в случае, если движению других транспортных средств создается препятствие.

«За рулем»
Фото:Depositphotos
17.12.2025 
Фото:Depositphotos
