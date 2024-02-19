Как оформить ДТП с такси?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– В мою машину въехал таксист. Повреждение небольшое, и решили оформить по европротоколу, но, как оказалось, у меня просрочен полис ОСАГО (я просто забыл, что он закончился, и новый еще не оформил). В итоге таксист меня убедил, что выплату я всё равно не получу, и предложил разойтись миром. Денег, полученных от него, на полный ремонт не хватило. Как теперь быть? Можно ли сейчас вызвать ГИБДД для оформления?
Михаил, г. Рязань
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На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
– Действительно, в соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 25 апреля 2002 г. № 40‑ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» одним из условий для оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции является наличие договора страхования, заключенного обоими водителями-участниками. Поскольку вами это условие соблюдено не было, оформление документов о ДТП по европротоколу невозможно.
В то же время это обстоятельство не лишает вас права на возмещение вреда, причиненного вашему автомобилю. Законодательство не ограничивает вас в сроке обращения в Госавтоинспекцию для оформления документов о происшествии.
Следует принять во внимание, что, согласно Правилам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденным Положением Банка России от 19 сентября 2014 г. № 431‑П, заполняемое в соответствии с требованием указанного выше Федерального закона извещение о ДТП необходимо направлять в страховую компанию не позднее 5 рабочих дней после происшествия. В любом случае требование о возмещении вреда, причиненного вашему транспортному средству, вы можете предъявить его причинителю, то есть водителю такси.
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