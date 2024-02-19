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Как оформить ДТП с такси?

Глава ГИБДД разъяснил порядок возмещения вреда при отсутствии полиса ОСАГО

Вопрос от читателя «За рулем»:

– В мою машину въехал таксист. Повреждение небольшое, и решили оформить по европротоколу, но, как оказалось, у меня просрочен полис ОСАГО (я просто забыл, что он закончился, и новый еще не оформил). В итоге таксист меня убедил, что выплату я всё равно не получу, и предложил разойтись миром. Денег, полученных от него, на полный ремонт не хватило. Как теперь быть? Можно ли сейчас вызвать ГИБДД для оформления?

Михаил, г. Рязань

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Оштрафовали на перекрестке с неправильной разметкой – как оспорить?

– Действительно, в соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 25 апреля 2002 г. № 40‑ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» одним из условий для оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции является наличие договора страхования, заключенного обоими водителями-участниками. Поскольку вами это условие соблюдено не было, оформление документов о ДТП по европротоколу невозможно.

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В то же время это обстоятельство не лишает вас права на возмещение вреда, причиненного вашему автомобилю. Законодательство не ограничивает вас в сроке обращения в Госавтоинспекцию для оформления документов о происшествии.

Инспектор ДПС требует путевой лист – он прав?

Следует принять во внимание, что, согласно Правилам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденным Положением Банка России от 19 сентября 2014 г. № 431‑П, заполняемое в соответствии с требованием указанного выше Федерального закона извещение о ДТП необходимо направлять в страховую компанию не позднее 5 рабочих дней после происшествия. В любом случае требование о возмещении вреда, причиненного вашему транспортному средству, вы можете предъявить его причинителю, то есть водителю такси.

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За Рулем«За рулем»
Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
Количество просмотров 3
19.02.2024
Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
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