Оформление ДТП на Госуслугах без вызова инспектора: подробности

Сервис «Европротокол онлайн» в приложении «Госуслуги Авто» позволяет сократить среднее время оформления дорожно-транспортного происшествия в два раза.

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В приложении «Госуслуги Авто» появился «Европротокол онлайн» — сервис оформления ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков, сообщает Минцифры РФ в своем Telegram-канале.

Среди плюсов онлайн оформления ведомство называет следующие:

позволяет сократить среднее время оформления ДТП почти в два раза;

не нужно посещать офис страховой компании — извещение поступит в страховую онлайн;

нет риска ошибок в данных: форма автоматически заполняется сведениями из Госуслуг, что повышает вероятность возмещения ущерба от аварии.

Для оформления электронного протокола нужно указать информацию о транспортных средствах и полисах ОСАГО; описать обстоятельства происшествия и сфотографировать нарисованную схему аварии, сделать фото места происшествия; указать информацию о разногласиях и повреждениях ТС.

Обязательное условие: в ДТП не пострадали люди и не причинен ущерб иному имуществу, кроме транспортных средств.

При этом достаточно, чтобы приложение «Госуслуги Авто» было установлено у одного из водителей. Но у обоих водителей должны быть подтвержденные учетные записи на Госуслугах.

Второй участник ДТП должен только подтвердить верность данных по сгенерированной в приложении ссылке. Но быстрее и удобнее оформлять европротокол с двух устройств. Оформление займет не более 30 минут.

Сколько возместят

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Если участники ДТП сфотографировали повреждения и у них нет разногласий, сумма возмещения может составить до 400 тыс. рублей. Если у водителей разногласия есть, но при этом оформлена фотофиксация, а также, если водители без разногласий откажутся от фотофиксации, можно рассчитывать на возмещение ущерба до 100 тыс. рублей.

Если разногласия есть и нет фото с места аварии, оформить ДТП по европротоколу не получится, придется вызывать сотрудника полиции.

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Приложение Госуслуги Авто появилось в 2021 году и объединило все самые популярные сервисы для автомобилистов. Его скачали уже 1,6 млн раз.