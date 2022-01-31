ДТП, мобильный, разъехались: водители освоили приложения ОСАГО

Количество аварий, оформленных через мобильные приложения «Помощник ОСАГО» и «ДТП.Европротокол», в 2021 году выросло почти в 3 раза.

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Российский союз автостраховщиков сообщает, что количество фотофиксаций ДТП, сделанных в 2021 году при помощи мобильных приложений «Помощник ОСАГО» и «ДТП.Европротокол», составило 61 тысячу, что в 2,7 раза больше, чем годом ранее (22,7 тысячи). При этом количество фотофиксаций каждый месяц растет и в декабре 2021 года достигло 7,3 тысячи за месяц. В страховых компаниях считают, что люди все больше осваивают цифровые сервисы, и в 2022 году рост количества фотофиксаций продолжится.

По итогам 2021 года количество ДТП, по которым были сделаны фотофиксации при помощи приложений, составило около 7% всех ДТП, урегулированных в 2021 году по европротоколу (893 тыс.). Годом ранее эта доля составляла только 3% (а количество урегулированных по европротоколу ДТП составило 787,8 тысячи).

Чаще люди используют приложения «ДТП.Европротокол»: оформление аварий с помощью этого сервиса в 2021 году превысило количество фотофиксаций, сделанных при помощи «Помощник ОСАГО», в 4,2 раза (49,3 и 11,7 тысячи соответственно).

Напомним, приложения «ДТП. Европротокол» и «Помощник ОСАГО» предполагают оформление аварии без участия ГИБДД, но обладают немного разным функционалом. Так, «ДТП. Европротокол» проще в использовании: автовладельцы оформляют бумажное извещение о ДТП и фиксируют место аварии на фото при помощи приложения. Для того чтобы воспользоваться этим сервисом, достаточно, чтобы на портале Госуслуг был зарегистрирован хотя бы один водитель. Если участники аварии воспользовались приложением «ДТП. Европротокол», потерпевший должен в течение 5 дней передать в свою страховую компанию заявление о возмещении убытка и бумажное извещение о ДТП.

Приложение «Помощник ОСАГО» более сложное в оформлении (например, смартфон должен обладать функцией считывания QR-кода) и для него нужно, чтобы у обоих водителей были подтвержденные аккаунты на портале Госуслуг. Здесь ДТП оформляется сразу в электронном виде.

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Схему ДТП участники также рисуют на бумаге и в приложение загружают его фото. После оформления заявления оно также отправляется на проверку, система передает данные в РСА и предлагает перейти в «Госуслуги» для заполнения электронного извещения. При использовании этого приложения необходимо каждое заявление участника заверить его электронной подписью. В случае с «Помощником ОСАГО» потом в страховую компанию нужно будет завезти только заявление о возмещении убытка.

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