Нет, но размер штрафа может колебаться от 500 рублей до бесконечности. Все зависит от конкретной ситуации.

Ситуация 1. Забыл полис ОСАГО дома

Водитель обязан иметь при себе полис ОСАГО и по первому требованию сотрудника полиции передавать ему для проверки (ст. 2.1.1 ПДД).

Если действующий полис ОСАГО существует, но водитель забыл его на работе или дома, придется заплатить штраф 500 рублей или выслушать устное предупреждение от инспектора (ст. 12.3 КоАП ч. 2).

Что будет, если у водителя нет распечатки электронного полиса ОСАГО?

За это наказывать не имеют права. Достаточно показать фото копии полиса со своего смартфона. У сотрудника ДПС есть возможность в онлайн-режиме проверить действие договора Е-ОСАГО и его условия в АИС ОСАГО (информационная система по ОСАГО).

Ситуация 2. Полис ОСАГО не оформлен

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За отсутствие «автогражданки» денежное наказание составит уже 800 рублей (ч. 2 ст. 12.37 КоАП). Сумма вроде бы небольшая, но подвох в том, что оштрафовать вас в течение дня могут неоднократно. За длинную поездку сумма может «набежать» приличная. Показывать выписанный час назад штраф инспектору бесполезно — запрет на повторное наказание за одно и то же правонарушение в данном случае не действует.

Единственное утешение — дополнительных наказаний за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО не предусмотрено, т.е. сколько бы штрафов за день вам ни выписали, каждый из них не должен превышать 800 рублей.

Нужно ли оформлять полис ОСАГО сразу после покупки автомобиля?

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Вас не имеют право оштрафовать за отсутствие полиса ОСАГО, если вы приобрели автомобиль менее 10 дней назад. (п. 2 ст. 4 закона «Об ОСАГО»).

До 2014 года инспектор ДПС за отсутствие полиса ОСАГО мог изъять номерные знаки или эвакуировать автомобиль на штрафстоянку. Но в 2021 году такие меры наказания считаются незаконными (часть 2 статьи 27.13 КоАП РФ была отменена Федеральным законом от 14.10.2014 года № 307-ФЗ).

Ситуация 3. Полис ОСАГО просрочен

Раньше полис ОСАГО считался действующим еще месяц после истечения его срока. Сейчас эта норма уже не работает.

Если срок действия полиса закончился, машина считается незастрахованной. Владельца ждет такое же денежное наказание, что и за отсутствие полиса ОСАГО, — 800 рублей.

Ситуация 4. За рулем водитель, не вписанный в ОСАГО

Штраф составит 500 руб., даже если человек, указанный в полисе ОСАГО в качестве водителя или страхователя, сидит рядом на пассажирском сиденье.

Ситуация 5. Полис ОСАГО поддельный

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За такое нарушение может ждать как административная, так и уголовная ответственность. Вариантов наказания несколько:

штраф в размере полугодовой зарплаты

штраф в размере до 80 тыс. руб.

исправительные работы (до 480 часов) или арест (до 6 месяцев).

Действует ли скидка в 50% на штраф за езду без ОСАГО?

Да — если успеете заплатить штраф в первые 20 дней после вынесения постановления. Скидка составляет 50% от суммы штрафа, соответственно.

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