Новый сервис страховщиков: сами проверяйте свой полис

Благодаря новому сервису можно выявлять недобросовестные действия страховщиков и посредников, которые могут добавлять данные, увеличивающие или уменьшающие стоимость полисов ОСАГО. Также сервис позволяет проверить, действителен ли полис.
Как заявили в РСА, нередко полис ОСАГО оформляется с включением недостоверных данных. Это приводит как к удешевлению страховки, так и к ее удорожанию. В частности, указывается другая мощность двигателя автомобиля или регион его использования. Бывает даже, что по факту страховка делается на старый мотоцикл, числящийся на учете в глухом районе той или иной области. При этом полис автоматически становится недействительным и по нему не стоит ждать возмещения ущерба в случае ДТП.
Чаще недостоверные данные вносят недобросовестные посредники. При этом разницу стоимости при оформлении дешевого полиса они кладут себе в карман.
Теперь любой желающий сможет проверить, какие именно данные были указаны при оформлении полиса ОСАГО, среди которых марка и модель транспортного средства, мощность его двигателя, список допущенных к управлению лиц, период действия полиса (год или меньше) и так далее.
«Никакие технические решения не могут на 100% защитить от мошенничества. Новый сервис позволит автовладельцу самостоятельно проверить, какие именно данные были указаны при оформлении его полиса ОСАГО, если он оформлял его через посредника, а в случае аварии быстро выяснить на месте ДТП, действителен ли полис виновника происшествия», — рассказал президент РСА Игорь Юргенс.
- О подводных камнях договоров ОСАГО вы можете узнать здесь.
Фото: ТАСС