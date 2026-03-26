Руссо-Балт проходит тесты на полигоне — первое видео!

Фургон Руссо-Балт Ф200 вышел на ходовые испытания — есть первые результаты

В среду 25 марта перспективный фургон Руссо-Балтъ Ф200 начал проходить ходовые испытания, сообщили соцсети проекта.

В ходе тестов на полигоне проверялась работа подвески и электронных компонентов, а также оценивались нагрузка на двигатель, разгон, торможение, крены и жесткость кузова. Как отмечает автор поста, показатели оказались даже лучше, чем закладывались при расчетах. «Фиксируем недоработки и уже улучшаем ТТХ в следующей версии кузова», – говорится в сообщении.

Авторы проекта отмечают, что на следующую неделю запланированы испытания на грузоподъемность и расход энергии при полной загрузке. Компания продолжает работу по сертификации и получению Одобрения типа транспортного средства к концу 2026 года. Напомним, старт продаж намечен на начало 2027 года, цена – 5 млн рублей.