#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиУтильсборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Руссо-Балт проходит тесты на полигоне — первое видео!

Фургон Руссо-Балт Ф200 вышел на ходовые испытания — есть первые результаты

В среду 25 марта перспективный фургон Руссо-Балтъ Ф200 начал проходить ходовые испытания, сообщили соцсети проекта.

Рекомендуем
В ходе тестов на полигоне проверялась работа подвески и электронных компонентов, а также оценивались нагрузка на двигатель, разгон, торможение, крены и жесткость кузова. Как отмечает автор поста, показатели оказались даже лучше, чем закладывались при расчетах. «Фиксируем недоработки и уже улучшаем ТТХ в следующей версии кузова», – говорится в сообщении.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Авторы проекта отмечают, что на следующую неделю запланированы испытания на грузоподъемность и расход энергии при полной загрузке. Компания продолжает работу по сертификации и получению Одобрения типа транспортного средства к концу 2026 года. Напомним, старт продаж намечен на начало 2027 года, цена – 5 млн рублей.

Руссо-Балт проходит тесты на полигоне — первое видео! — фото 1614001
Руссо-Балт проходит тесты на полигоне — первое видео! — фото 1614000
Руссо-Балт проходит тесты на полигоне — первое видео! — фото 1614002

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Руссо-Балтъ. Русские электромобили
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 36
26.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0