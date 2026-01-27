Новый Руссо-Балт идет в производство — сколько такой стоит?

Стали известны характеристики и цены российского фургона Руссо-Балтъ

Опубликованы технические характеристики и цены фургона Руссо-Балтъ, первый образец которого в конце декабря засняли на улицах Перми.

Разработкой и производством машин занимается новообразованная пермская автомобилестроительная компания «Руссо-Балтъ». На данный момент у компании есть официальный сайт, содержащий официальные изображения и данные о перспективной новинке. Конструктивно новый Руссо-Балтъ – это переднеприводный электрический фургон с дизайном в духе американского пикапа Tesla Cybertruck.

Как рассказал директор компании «Руссо-Балтъ» Виктор Некрасов, у автомобиля несущий кузов. Машина имеет грузоподъемность 1000 кг, ею можно будет управлять с «легковой» категорией В.

Внешние кузовные элементы выполнены из нержавеющего стального проката и изготовлены на листогибах – кузов сваривается вручную, без штампов. У компании большой опыт в работе с нержавеющей сталью, поэтому при производстве обеспечивается высокая точность изготовления, сообщил Некрасов. Приводящий переднюю ось электромотор имеет мощность 200 л.с., емкость тяговой батареи составляет 115 кВт*ч, а запас хода при полной зарядке – 400 км.

По словам директора, компания приобрела права на использование марки в России. Отметим, что во всех официальных материалах фигурирует именно такое написание: «Руссо-Балтъ», с твердым знаком в конце. Планируемый объем производства на предприятии не разглашают. Сейчас идет процесс сертификации новинки – компания получила WMI (мировой индекс изготовителя), перспективному фургону присвоен VIN-код.

Такие электрофургоны планируется производить на заказ по цене от 6,5 млн рублей. Отгрузка первых машин клиентам намечена на январь 2027 года.

