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Задолго до НАМИ-1: откуда «ноги растут» у первого советского легкового авто

«За рулем» вспомнил историю автомобиля Промбронь

Первый серийный российский автомобиль: история Руссо-Балта

Филиал Русско-Балтийского вагонного завода в Филях – бронетанковый автозавод БТАЗ1, входящий в объединение Промбронь, в 1922 году выпустил первые автомобили на основе Руссо-Балта С24-40X VIII серии.

Из внешних отличий глаз первым делом выделял алюминиевые колеса без спиц. Двигатель – 45 л.с., коробка передач – четырехступенчатая. При снаряженной массе 1850 кг автомобиль Промбронь развивал скорость 75 км/ч и расходовал 25–30 л бензина на 100 км.

Промбронь С24/45
Промбронь С24/45
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Первая легковушка СССР: у нее был правый руль!

Первые экземпляры машин предназначались для высшего руководства страны – Калинина, Троцкого и Ленина. Общее число таких автомобилей, выпущенных на различных московских площадках, составило примерно пару десятков.

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • Зачем в СССР нужен был УАЗ с двумя рулями? Ответ тут.

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За РулемКолодочкин Михаил
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 16
12.05.2024
Фото:Wikimedia
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