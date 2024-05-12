Задолго до НАМИ-1: откуда «ноги растут» у первого советского легкового авто

«За рулем» вспомнил историю автомобиля Промбронь

Филиал Русско-Балтийского вагонного завода в Филях – бронетанковый автозавод БТАЗ‑1, входящий в объединение Промбронь, в 1922 году выпустил первые автомобили на основе Руссо-Балта С24-40X VIII серии.

Из внешних отличий глаз первым делом выделял алюминиевые колеса без спиц. Двигатель – 45 л. с., коробка передач – четырехступенчатая. При снаряженной массе 1850 кг автомобиль Промбронь развивал скорость 75 км/ч и расходовал 25–30 л бензина на 100 км.

Промбронь С24/45

Первые экземпляры машин предназначались для высшего руководства страны – Калинина, Троцкого и Ленина. Общее число таких автомобилей, выпущенных на различных московских площадках, составило примерно пару десятков.

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