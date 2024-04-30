Зачем этому советскому УАЗу два руля? Ответ неочевиден

«За рулем» вспомнил необычную технику для разминирования на базе внедорожников

Дорожные индукционные миноискатели ДИМ и ДИМ–М на трубчатой раме с двумя колесами предназначались для поиска мин на глубине до 25 см. Первые образцы таких миноискателей устанавливали на ГАЗ‑69, а затем – на УАЗ‑469. Управление движением велось оператором из кабины машины с помощью второго руля.

ДИМ на базе УАЗ‑469

При обнаружении мин на автомобиле посредством пневматических приводов от встроенного компрессора тут же выключалось сцепление и приводились в действие тормоза. Непосредственным обезвреживанием мин занимались четыре сапера с миноискателями, щупами и другими средствами, размещавшиеся на задних сиденьях. Ширина проверяемой полосы составляла 2,2 м, рабочая скорость – 10 км/ч.

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

Короткий тест на память: когда в СССР появились гибридные авто? Ответ читаем тут.