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Зачем этому советскому УАЗу два руля? Ответ неочевиден

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Дорожные индукционные миноискатели ДИМ и ДИМ–М на трубчатой раме с двумя колесами предназначались для поиска мин на глубине до 25 см. Первые образцы таких миноискателей устанавливали на ГАЗ69, а затем – на УАЗ469. Управление движением велось оператором из кабины машины с помощью второго руля.

ДИМ на базе УАЗ‑469
ДИМ на базе УАЗ‑469
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Забытый проект СССР: грузовик-«слухач»

При обнаружении мин на автомобиле посредством пневматических приводов от встроенного компрессора тут же выключалось сцепление и приводились в действие тормоза. Непосредственным обезвреживанием мин занимались четыре сапера с миноискателями, щупами и другими средствами, размещавшиеся на задних сиденьях. Ширина проверяемой полосы составляла 2,2 м, рабочая скорость – 10 км/ч.

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • Короткий тест на память: когда в СССР появились гибридные авто? Ответ читаем тут.

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За РулемКолодочкин Михаил
Фото:Kandinsky 3.0 - Sberbank
Количество просмотров 7
30.04.2024
Фото:Kandinsky 3.0 - Sberbank
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