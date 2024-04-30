Зачем этому советскому УАЗу два руля? Ответ неочевиден
«За рулем» вспомнил необычную технику для разминирования на базе внедорожников
Дорожные индукционные миноискатели ДИМ и ДИМ–М на трубчатой раме с двумя колесами предназначались для поиска мин на глубине до 25 см. Первые образцы таких миноискателей устанавливали на ГАЗ‑69, а затем – на УАЗ‑469. Управление движением велось оператором из кабины машины с помощью второго руля.
ДИМ на базе УАЗ‑469
При обнаружении мин на автомобиле посредством пневматических приводов от встроенного компрессора тут же выключалось сцепление и приводились в действие тормоза. Непосредственным обезвреживанием мин занимались четыре сапера с миноискателями, щупами и другими средствами, размещавшиеся на задних сиденьях. Ширина проверяемой полосы составляла 2,2 м, рабочая скорость – 10 км/ч.
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Фото:Kandinsky 3.0 - Sberbank
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30.04.2024
Фото:Kandinsky 3.0 - Sberbank
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