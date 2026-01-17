Экология
Топ или кринж? Рассматриваем уральский «Cyber-Балт»

В Перми замечен фургон «Руссо-Балт» в стиле Tesla Cybertruck

С конца декабря прошлого года по соцсетям активно ходят снимки фургона в стиле Tesla Cybertruck на улицах Перми.

Поначалу фотошпионы засняли эвакуатор, везущий фургон с рублеными формами кузова, на котором красовались надписи «Руссо-Балт» и «русские электромобили». Спустя еще пару дней машину сфотографировали уже стоящей на улице в Перми. Разместивший фотографии источник указывает, что фургон выставлен у офиса компании-разработчика. Какие-либо другие детали по автомобилю на данный момент не известны.

Однако тот же источник еще в августе 2025 года сообщал, что графический знак «Руссо-Балт» запатентовал пермский предприниматель Вяткин – эмблема оформлена по классу автомобилей и других транспортных средств. Отметим, что за последние три десятка лет это далеко не первая попытка «реанимации» российской марки, выпускавшей автомобили в 1908-1919 годах...

Источник:  Грузовики и вообще
Иннокентий Кишкурно
17.01.2026 
