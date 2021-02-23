Рождение Руссо-Балта: как выглядел автозавод Российской Империи

Уникальные кадры — производство легендарных машин от сборки рам до участка финальной отделки.

Редкие фотографии начала XX века, на которых запечатлен Русско-балтийский вагонный завод в Риге, опубликовал пользователь Drive2 под ником Witt1654. Вкратце напомним, что это был за завод. Изначально он специализировался на выпуске вагонов, но позднее тут начали собирать трамваи, автомобили и самолеты.

Автомобильная история завода началась в 1908 году — был создан автомобильный отдел, директором которого был назначен Иван Александрович Фрязиновский, а главным конструктором стал 26-летний Жульен Поттера, ранее работавший на предприятии Fondu в Бельгии.

С 1909 по 1915 годы завод выпускал автомобили под маркой «Русско-Балтийский», а называть Руссо-Балтами эти машины начали вследствие сокращения французского варианта названия Russo-Baltique (Руссо-Балтик).

За всю свою историю завод выпускал две модели. Первой была С-24/30, двигатель которой развивал 30 л.с. при объеме 4,5 литра.

Позже модель обзавелась более мощными моторами в 35 и 40 л.с. и получила индексы, соответственно, С-24/35 и С-24/40. Вторая модель — это К-12/20 и ее более поздний вариант К-12/24.

По этим чудом уцелевшим фотографиям можно проследить все основные моменты производства: от цехов рам и двигателей — и до сборочного участка и финальной отделки. Заметим, что никаких новомодных конвейеров на производстве нет, только ручная сборка.

До наших дней сохранился единственный экземпляр Руссо-Балта — это модель К-12/20 1911 года выпуска. Экспонируется в Политехническом музее в Москве.

В гараже последнего российского императора Николая II тоже были Руссо-Балты, но для собственного перемещения государь предпочитал Delaunay Belleville.

Фото: Drive2.ru/Witt1654