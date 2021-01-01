«Машину Его Величеству!»: любимый автомобиль последнего императора

Николай II всем напиткам предпочитал портвейн, на дух не переносил женский вокал, зато был поклонником... бодибилдинга. А еще император очень любил автомобили: императорский гараж накануне революции 1917 года считался одним из самых продвинутых в мире.

Автомобиль от адъютанта

Николай II — первый (и, увы, последний) монарх-автомобилист России. Впрочем… первый-то автомобиль в царской семье принадлежал его матери — императрице Марии Федоровне. Не поверите: это был электромобиль! Фаэтон с электромотором американской фирмы Columbia достался ей в подарок от сестры — английской королевы Александры.

Николай же «заболел» машинами благодаря своему флигель-адъютанту — князю Владимиру Орлову. Заядлый автомобилист, тот часто возил царя на личном Delaunay Belleville. И Николай II под впечатлением от возможностей техники решил сменить карету на более прогрессивный транспорт.

Наследник-цесаревич Алексей позирует за рулем Delaunay Belleville 40CV

Осенью 1905 года он распорядился купить ему «две или три машины». Причем выбор моделей самодержец оставил на усмотрение флигель-адъютанта. Орлов недолго думая заказал боссу машину, на которой ездил сам, — марки Delaunay Belleville. За 13 416 рублей (на нынешние деньги около 20 млн рублей) был приобретен 40-сильный шестиместный фаэтон с откидным верхом.

Приготовленный на пару

Сегодня название Delaunay Belleville мало кому о чем говорит. Зато в начале XX века это был премиальный бренд. Изначально французская компания выпускала паровые корабельные котлы. Разбогатев на заказах английского адмиралтейства, владелец фирмы Луи Бельвиль решил попробовать силы в автомобильном бизнесе.

В 1903-м он заручился услугами конструктора Мориса Барбару. Тому было всего 28 лет, а за его плечами уже имелся опыт работы в автомобильных фирмах Benz&Cie и Lorraine-Dietrich. Талант и усердие Мориса, помноженные на солидный стартовый капитал, быстро принесли плоды.

Император Николай II верхом на лошади у своего первого «мотора» — трипль-фаэтона Delaunay Belleville 40CV. На заднем сиденье — черногорские принцессы Милица и Стана, перед автомобилем — князь В.Н. Орлов и шофер А. Кегресс. Красное Село, лето 1908 года

Delaunay Belleville дебютировал на Парижском автосалоне в декабре 1904 года и стал сенсацией. Основательные, качественно сделанные автомобили удивляли рядом новшеств — например, смазкой распредвалов под давлением и жидкостным охлаждением тормозов!

Практически мгновенно мануфактура паровых котлов обросла солидной клиентурой. Среди первых покупателей оказался князь Орлов.

Лимузин «Его Величество Царь»

Вслед за четырехцилиндровым 40CV в гараж последнего императора России отправился более мощный шестицилиндровый Delaunay Belleville-70CV. Лимузин, который часто называют SMT — Sa Majeste le Tsar, то есть «Его Величество Царь», заказали в 1909-м.

Этот Delaunay был одним из самых совершенных автомобилей того времени. Впечатлял уровень его оснащения. Например, опциональная система запуска мотора с места водителя — без ручки кривого стартера. Для этого использовался не электростартер, а хитрая пневматическая система. Для трогания с места не требовалось зажигание — поршни и соответственно коленвал вращались под действием сжатого воздуха (!), который подавался непосредственно в двигатель. Набрав скорость, нужно было выключить пневматику, активировать зажигание и подачу топлива. Теперь Delaunay ехал на бензине как традиционный ДВС.

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Пневмоустройство — явная отсылка к паровому прошлому фирмы — обеспечивало еще дистанционную подкачку колес, работу пневмодомкрата, а также функцию торможения двигателем при замедлении. Чудо техники!

Внутреннее убранство лимузина — заслуга кузовного ателье «Кёльнер и сыновья». Французские мастера щедро украсили салон палисандром, предусмотрели шкафчик для дорожного набора, сделали стеклянную крышу и двойной пол, который полностью устранял вибрации от системы выхлопа. Крыша была настолько высокой, что Николай II мог встать внутри во весь рост. Благо тот не был богатырским (по нынешним меркам) — по разных источникам,168 или 170 см.

Прибытие императора Николая II в лимузине Delaunay Belleville 70CV (SMT) на IV Международную автомобильную выставку в Михайловском манеже. Санкт-Петербург, 1913 год

Если первый Delaunay Belleville Николая II обошелся в сравнительно скромные 13,5 тысяч рублей, то лимузин стоил хорошо за 20 (более 30 млн рублей на сегодня). И это не считая доработок в процессе эксплуатации: на задние колеса установили сдвоенные шины, ацетиленовые фары заменили на более яркие электрические фирмы Bosch-Licht.

Из Императорского Гаража в Автобазу Совнаркома

Царь был очень доволен автомобилем. Хотя и никогда не испытывал тяги к освоению премудростей вождения. Тем более что управляться с девятью педалями было слишком сложно. Поэтому в автомобиле Николай II всегда занимал заднее левое сиденье.

Помимо лимузина у императора был Delaunay Belleville 70CV (SMT) с кузовом ландоле. Фото сделано в Красном селе в 1909 году. За рулем — князь В.Н. Орлов, рядом с ним — А. Кегресс.

Delaunay Belleville SMT, по некоторым сообщениям, мог разгоняться до 120 км/ч и считался автомобилем для официальных выездов.

Были в царском гараже и другие автомобили. Уже тогда конкуренцию французской марке за место в государевом гараже составили «немцы». В частности, Mercedes-Simplex фирмы Daimler Motoren Gesellschaft и уникальный полугусеничный вездеход конструкции Адольфа Кегресса.

После февральской революции 1917 года царский Delaunay перешел в гараж временного правительства. Ну а вслед за трагическими событиями лета 1918-го и расстрелом императора и его семьи «Его Величество Царь» оказался на балансе «Автомобильной базы рабоче-крестьянского правительства».

Конструктивно сложный французский лимузин требовал профессионального обслуживания и качественных запчастей. И с тем, и с другим после 1917 года в стране был дефицит. Так что в начале 20-х годов царский Delaunay все больше простаивал без дела, становясь обузой для правительственного гаража. От великолепного некогда автомобиля новые хозяева избавились только в 1928-м. «Его Величество Царь» просто списали в утиль.

История фирмы Delaunay Belleville также сложилась несчастливо. После стремительного взлета в начале века компанию после Первой мировой войны ждало столь же быстрое падение. Уже к середине 20-х о статусе Delaunay как об одном из престижных брендов мира остались лишь воспоминания. Фирма из Сен-Дени переключилась на выпуск грузовиков и военной техники.

Delaunay Belleville и многие другие легендарные автомобили вы сможете увидеть живьем в музее Гаража особого назначения, который весной откроется в Москве на ВДНХ. А о других самых интересных машинах из коллекции ГОНа можно будет прочитать на нашем сайте — следите за публикациями, которые посвящены 100-летию Кремлевского Гаража и открытию музея ГОНа.

Фото: из архива Гаража особого назначения