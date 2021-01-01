«Машину Его Величеству!»: любимый автомобиль последнего императора

Автомобиль от адъютанта
Николай II — первый (и, увы, последний) монарх-автомобилист России. Впрочем… первый-то автомобиль в царской семье принадлежал его матери — императрице Марии Федоровне. Не поверите: это был электромобиль! Фаэтон с электромотором американской фирмы Columbia достался ей в подарок от сестры — английской королевы Александры.
Николай же «заболел» машинами благодаря своему флигель-адъютанту — князю Владимиру Орлову. Заядлый автомобилист, тот часто возил царя на личном Delaunay Belleville. И Николай II под впечатлением от возможностей техники решил сменить карету на более прогрессивный транспорт.
Осенью 1905 года он распорядился купить ему «две или три машины». Причем выбор моделей самодержец оставил на усмотрение флигель-адъютанта. Орлов недолго думая заказал боссу машину, на которой ездил сам, — марки Delaunay Belleville. За 13 416 рублей (на нынешние деньги около 20 млн рублей) был приобретен 40-сильный шестиместный фаэтон с откидным верхом.
Приготовленный на пару
Сегодня название Delaunay Belleville мало кому о чем говорит. Зато в начале XX века это был премиальный бренд. Изначально французская компания выпускала паровые корабельные котлы. Разбогатев на заказах английского адмиралтейства, владелец фирмы Луи Бельвиль решил попробовать силы в автомобильном бизнесе.
В 1903-м он заручился услугами конструктора Мориса Барбару. Тому было всего 28 лет, а за его плечами уже имелся опыт работы в автомобильных фирмах Benz&Cie и Lorraine-Dietrich. Талант и усердие Мориса, помноженные на солидный стартовый капитал, быстро принесли плоды.
Delaunay Belleville дебютировал на Парижском автосалоне в декабре 1904 года и стал сенсацией. Основательные, качественно сделанные автомобили удивляли рядом новшеств — например, смазкой распредвалов под давлением и жидкостным охлаждением тормозов!
Практически мгновенно мануфактура паровых котлов обросла солидной клиентурой. Среди первых покупателей оказался князь Орлов.
Лимузин «Его Величество Царь»
Вслед за четырехцилиндровым 40CV в гараж последнего императора России отправился более мощный шестицилиндровый Delaunay Belleville-70CV. Лимузин, который часто называют SMT — Sa Majeste le Tsar, то есть «Его Величество Царь», заказали в 1909-м.
Этот Delaunay был одним из самых совершенных автомобилей того времени. Впечатлял уровень его оснащения. Например, опциональная система запуска мотора с места водителя — без ручки кривого стартера. Для этого использовался не электростартер, а хитрая пневматическая система. Для трогания с места не требовалось зажигание — поршни и соответственно коленвал вращались под действием сжатого воздуха (!), который подавался непосредственно в двигатель. Набрав скорость, нужно было выключить пневматику, активировать зажигание и подачу топлива. Теперь Delaunay ехал на бензине как традиционный ДВС.
Пневмоустройство — явная отсылка к паровому прошлому фирмы — обеспечивало еще дистанционную подкачку колес, работу пневмодомкрата, а также функцию торможения двигателем при замедлении. Чудо техники!
Внутреннее убранство лимузина — заслуга кузовного ателье «Кёльнер и сыновья». Французские мастера щедро украсили салон палисандром, предусмотрели шкафчик для дорожного набора, сделали стеклянную крышу и двойной пол, который полностью устранял вибрации от системы выхлопа. Крыша была настолько высокой, что Николай II мог встать внутри во весь рост. Благо тот не был богатырским (по нынешним меркам) — по разных источникам,168 или 170 см.
Если первый Delaunay Belleville Николая II обошелся в сравнительно скромные 13,5 тысяч рублей, то лимузин стоил хорошо за 20 (более 30 млн рублей на сегодня). И это не считая доработок в процессе эксплуатации: на задние колеса установили сдвоенные шины, ацетиленовые фары заменили на более яркие электрические фирмы Bosch-Licht.
Из Императорского Гаража в Автобазу Совнаркома
Царь был очень доволен автомобилем. Хотя и никогда не испытывал тяги к освоению премудростей вождения. Тем более что управляться с девятью педалями было слишком сложно. Поэтому в автомобиле Николай II всегда занимал заднее левое сиденье.
Delaunay Belleville SMT, по некоторым сообщениям, мог разгоняться до 120 км/ч и считался автомобилем для официальных выездов.
Были в царском гараже и другие автомобили. Уже тогда конкуренцию французской марке за место в государевом гараже составили «немцы». В частности, Mercedes-Simplex фирмы Daimler Motoren Gesellschaft и уникальный полугусеничный вездеход конструкции Адольфа Кегресса.
После февральской революции 1917 года царский Delaunay перешел в гараж временного правительства. Ну а вслед за трагическими событиями лета 1918-го и расстрелом императора и его семьи «Его Величество Царь» оказался на балансе «Автомобильной базы рабоче-крестьянского правительства».
Конструктивно сложный французский лимузин требовал профессионального обслуживания и качественных запчастей. И с тем, и с другим после 1917 года в стране был дефицит. Так что в начале 20-х годов царский Delaunay все больше простаивал без дела, становясь обузой для правительственного гаража. От великолепного некогда автомобиля новые хозяева избавились только в 1928-м. «Его Величество Царь» просто списали в утиль.
История фирмы Delaunay Belleville также сложилась несчастливо. После стремительного взлета в начале века компанию после Первой мировой войны ждало столь же быстрое падение. Уже к середине 20-х о статусе Delaunay как об одном из престижных брендов мира остались лишь воспоминания. Фирма из Сен-Дени переключилась на выпуск грузовиков и военной техники.
Delaunay Belleville и многие другие легендарные автомобили вы сможете увидеть живьем в музее Гаража особого назначения, который весной откроется в Москве на ВДНХ. А о других самых интересных машинах из коллекции ГОНа можно будет прочитать на нашем сайте — следите за публикациями, которые посвящены 100-летию Кремлевского Гаража и открытию музея ГОНа.
Фото: из архива Гаража особого назначения