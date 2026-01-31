Экология
Новый Руссо-Балт оснастят полным приводом

Электрический фургон Руссо-Балтъ получит полный привод и мощность 400 л.с.

У перспективной отечественной разработки, электрического фургона Руссо-Балтъ, появится версия с приводом на все колеса.

Как пишет источник, полноприводная версия получила индекс Ф400, где литера означает тип кузова (фургон), а цифры – отдачу электромотора в л.с. Сообщается также, что анонс этой версии запланирован на ближайшее время. В базовом же исполнении Руссо-Балтъ будет переднеприводным – и получит наименование Ф200. Напомним, грузоподъемность фургона составляет 1 тонну, запас хода в стандартной версии – 400 км.

Сейчас модель проходит сертификацию, отгрузка первых машин клиентам намечена на январь 2027 года. Цена автомобиля под заказ – от 6,5 млн рублей. По всей видимости, полноприводные версии будут дороже. Отметим, что на момент публикации заметки на официальном сайте проекта вперемешку с данными о компании «Руссо-Балтъ» размещена информация о продаже... бетонных блоков – что, учитывая характерный дизайн фургона, выглядит как хакерская насмешка.

Источник:  Автопоток
Иннокентий Кишкурно
31.01.2026 
