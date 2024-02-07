Снегопад накрыл: 6 простых советов для водителей

«За рулем» рассказал, как столичным водителям пережить циклон «Ольга»

Синоптики прогнозируют метели, а на дорогах – снежные заносы глубиной до 30 см. По новостям уже сообщают о пробках 10 баллов. В таких условиях передвигаться по дорогам нужно крайне осторожно.

1. Не играть с огнем

Согласно пункту 19.5 ПДД, в светлое время суток все транспортные средства должны быть с включенными дневными ходовыми огнями или ближним светом фар. Но здесь имеется один нюанс. Если включить дневные ходовые огни, то задние фонари одновременно с ними не будут светиться. Это означает, что при плотном снегопаде позади идущим ТС ваш автомобиль будет плохо виден.

Во время непогоды боковые окна быстро покрываются грязью. В результате в боковых зеркалах практически ничего не видно. На фото у попутного автомобиля горит ближний. А теперь представьте, что будет, если бы горели только габаритные огни. Вы попросту не заметили бы его.

Гораздо эффективнее будет включать ближний свет. Дополнительно можно включить противотуманки, притом что пункт 19.4 ПДД это не запрещает.

А еще не нужно ездить только с противотуманными фарами и выключенным ближним светом. Особенно если дело происходит на загородной трассе. И вот почему.

В зависимости от крутизны подъема и скорости встречного автомобиля разница во времени, когда станут видны автомобили с ближним и противотуманным светом, может растянуться до нескольких секунд. В некоторых ситуациях они дадут хорошую фору.

2. Дистанция

Многие водители настолько самоуверенны, что не считают нужным при плохих погодных условиях держать безопасный боковой интервал и дистанцию. А ведь об этом сказано в ПДД.

Держать боковой интервал следует с учетом ширины вашего автомобиля, а для дистанции лучше руководствоваться так называемым правилом «трех секунд». Работает оно так.

Выберите точку, мимо которой проезжает машина впереди — например, дорожный знак или мачта освещения. Сосчитайте, через сколько секунд вы проедете мимо неё. Если вы не успеете досчитать до трех, значит, вы движетесь слишком близко и необходимо увеличить дистанцию.

3. Сугробы

Даже если вы управляете внедорожником или кроссовером, лучше стараться объезжать сугробы. Скопление снега может оказаться достаточно глубоким – и тогда можно застрять даже на очень крутой машине.

Также, не рассмотрев в сумерках, можно перепутать смерзшийся снег со свежим рыхлым и поцарапать кузов автомобиля. А еще сугроб может скрывать бетонную полусферу или полноценный бетонный блок.

4. Забуксовал

Главное – не паниковать! Выезжать на простор нужно «враскачку». Здесь пригодится мастерство использования механической коробки. Все очень просто: при откате вперед включается передняя передача, а при откате назад – задняя. Если у вас АКП, то, соответственно, включаются режимы D и R. При выезде из сугроба колеса лучше стараться держать в прямолинейном положении. Таким образом автомобилю будет легче выбираться из сугроба. Если предстоит выезжать со скользкого участка дороги, то можно немного вращать руль влево-вправо. Возможно, получится краем покрышек зацепить участок дороги безо льда. Благодаря такому маневру удастся быстрее освободить автомобиль из зимнего плена.

Инструкция – как вызволить застрявшую в снегу машину:

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

— Не буксуйте попусту. Пробуксовка помогает разве что при штурме подъема, когда под колесами тонкий лед: шина расплавит его и зацепится за асфальт. Так делают водители фур на скользких коротких подъемах.

В остальных случаях вращающееся колесо плавит снег, и он превращается в мокрый лед – более скользкое покрытие придумать сложно.

5. Перестроения

После работы снегоуборочных машин между полосами на дороге могут образовываться снежные наносы. При перестроении из одной полосы в другую перед въездом в такой нанос нужно выбирать правильный угол «атаки». И чем острее будет этот угол, тем легче будет преодолеть снежное препятствие.

Любые перестроения нужно совершать максимально плавно и не тормозить в момент, когда одна сторона машины заехала в глубокий снег: это спровоцирует занос автомобиля. Держите педаль газа слегка нажатой, чтобы машина двигалась внатяг. Кстати об этом...

6. В повороте

Не газуйте в поворотах. Лучше перед входом в поворот сбросить газ, а на выходе плавно его добавлять. Если все-таки случился занос, а у вас переднеприводный автомобиль, то нужно не тормозить, а, как бы это ни казалось парадоксальным, жать на газ: тем самым удастся стабилизировать движение автомобиля.

Выбирайте такую траекторию движения, чтобы, проезжая поворот, не нужно было совершать доворот руля.

И самый главный совет, который поможет сберечь нервы и время: воздержитесь от поездки в снежную погоду.